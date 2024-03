"Alguns funcionários se sentem bem chegando mais cedo, enquanto outros preferem iniciar sua rotina mais tarde. Essa flexibilidade de tempo altera a densidade do uso do espaço. Com o retorno gradual aos escritórios, o valor insubstituível da colaboração e das conexões pessoais para reuniões e tomada de decisões foi revelado. Locais de trabalho verdadeiramente eficazes vão além das acomodações básicas e apoiam ativamente o bem-estar e a interação entre as pessoas. Quando as instituições investem nessas áreas, demonstram comprometimento em ajudar os trabalhadores a se adaptar a essa nova realidade", explica Andrea Soria, diretora de estratégia de ambiente de trabalho na MillerKnoll (HermanMiller)

E como trazer uma linguagem própria, baseada nos valores da empresa, sem cair em esteriótipos batizados por empresas do segmento digital ou de tecnologia, por exemplo? Para isso, as empresas devem começar por entender seus valores, cultura e a maneira como seus colaboradores trabalham. A Nissan, por exemplo, inaugurou seu escritório no final do ano passado apoiando-se em palavras-chaves da empresa: descontraído, casual e zen, e, sobretudo no conceito oriental de omotenashi ou "hospitalidade natural, honesta e consistente", como define o chefe de design da Nissan América Latina John Sahs. Os preceitos foram materializados em uma grande área sem limites físicos, com uso recorrente de vidro e prateleiras como divisórias, além de muita iluminação natural e menção a elementos da natureza por meio da assimetria.

"Algumas organizações podem não estar plenamente conscientes dos benefícios que um design mais elaborado pode trazer, como aumento da produtividade, satisfação dos funcionários e atração de talentos. A participação dos funcionários é crucial na construção de um ambiente que promova um senso de pertencimento e engajamento", analisa Karin Fadel, head de marketing do FK Group

Em casa - muitos trabalhadores que se viram em home offices improvisados passaram a dar importância à ergonomia, iluminação adequada e à integração com a biofilia. Estabeleça uma rotina, defina um espaço dedicado, mantenha-se organizado e tenha limites entre trabalho e vida pessoal para promover o autocuidado físico e mental."O bem-estar está em destaque não apenas devido à epidemia generalizada de burnout, ansiedade e fobia social pós-pandêmica. É uma percepção absoluta, um sentimento que proporciona cuidado especial do ponto de vista físico e mental. Por isso, ambientes físicos são essenciais para que as pessoas o experimentem, estimuladas pelos laços de sociabilidade e relacionamentos", explica a psicóloga Myrt Thânia Cruz, vice-diretora da FEA/PUC-SP. Seja no escritório ou em casa.