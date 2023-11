Como economizar na reforma além da Black Friday

Novembro chegou e, com ele, a corrida para a compra de itens para a sua reforma ou para dar um up da decoração. É bom saber, no entanto, que além da Black Friday, há outras estratégias para você fazer uma bela economia em todo o processo da obra.

(ANELISA É JORNALISTA E DESIGNER DE INTERIORES. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

O primeiro deles, e talvez seja o mais importante, diz respeito ao planejamento. Mesmo que você não faça um projeto, é imprescindível que tenha um check list de quais serviços precisarão ser contratados e produtos comprados conforme as etapas da reforma. Se você não é adepto da organização, a consultoria de um profissional, seja ele arquiteto, designer de interiores ou mesmo um bom empreiteiro, é meio caminho para concluir este primeiro item da lista com sucesso. A ordem das compras é essencial para que você não perca a garantia de produtos nem fique confuso em meio à aquisição de tantos itens e suas especificações.

Em segundo lugar, todo mundo conhece ou sabe de alguém que tenha relação com alguma arquiteto, designer de interiores ou engenheiro. Nós que trabalhamos neste segmento fazemos parte de diversas listas de transmissão de desapegos de obra. Bacias sanitárias, bancadas com cubas, tanques, metais, portas de correr de varandas, janelas... são alguns exemplos de itens que podem ser comprados por menos da metade do preço original - e o melhor, ainda sem uso, pois, muitas vezes são retirados pela equipe de obra assim que um imóvel na planta é entregue ao proprietário. Basta avaliar as informações técnicas do produto em questão e combinar a retirada (por isso, considere o valor do carreto na negociação).

Lojas de material de bairro ou atacados da construção podem oferecer valores mais atrativos que os home center, principalmente para itens de obra, como areia, cimento e tijolos. Faça a lista de todo material da primeira etapa da reforma para calcular o frete de uma só vez. Voltar com recorrência à loja cada vez que se lembra de alguma coisa acarreta em perda de tempo, combustível e mais taxa de entrega. Para a compra de tintas, dê preferência às lojas especializadas neste produto, que podem negociar um preço melhor e oferecem mais variedade de produtos.

Black Friday é uma boa oportunidade para adquirir produtos com preços melhores, mas fique muito atento às informações técnicas, como voltagem e dimensões, e, principalmente, à data de entrega para não impactar o andamento da obra. Muitas vezes, as lojas não possuem o produto em estoque e a entrega acaba ficando para ano que vem. Se não der tempo, considere também os bota fora e trocas de coleções, que normalmente acontecem em janeiro e julho.

Como economizar na obra? ( Foto: Himera Studio/Pinterest)

