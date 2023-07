Como o ambiente físico pode influenciar na vida de autistas

Em 2020, uma a cada 36 crianças foi diagnosticada com autismo nos Estados Unidos, de acordo com o órgão de saúde Centers for Disease Control and Prevention. No Brasil não há números oficiais, mas, pela proporção norteamericana, este dado nos leva a quase 6 milhões de pessoas com o transtorno no País.

(ANELISA É JORNALISTA E DESIGNER DE INTERIORES. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Aeroporto, shopping center e supermercado são alguns exemplos de locais que já possuem vaga de estacionamento delimitada para quem é autista. Mas ainda é a ponta do iceberg. "Os ambientes têm influência direta na vida do autista, mas o entendimento sobre o tema na sociedade ainda é muito superficial", explica a arquiteta especializada em ambientes favoráveis ao TEA (transtorno do espectro autista) Christiane Coimbra Além de ter se aprofundado no assunto, Christiane é mãe de Enzo, 15 anos, autista nível de suporte 3 (são três níveis, sendo o terceiro o mais grave) e conhece de perto as dificuldades enfrentadas por um autista em um ambiente que não seja adequado.

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição de desenvolvimento cerebral invisível, ou seja, muitas vezes sem traços que a identifique na pessoa. Os primeiros sinais do autismo podem surgir aos seis meses de vida, mas o diagnóstico nem sempre é simples - no Brasil, é realizado, em média, aos três/quatro anos de idade. O autismo não tem cura, mas quanto antes diagnosticado, mais altas são as chances de ter uma vida saudável.

O autista possui formas variadas de interação social, comportamento (repetição ou restrição) e reações a estímulos, como som e luz. É importante destacar, no entanto, que cada pessoa com autismo possui especificidades em sua condição: há os que não falam, aqueles que repetem o que ouvem e ainda os que falam muito bem, mas que nem sempre conseguem participar de uma conversa normalmente.

Por isso, não há como generalizar um ambiente ideal. Hoje em dia, as escolas são obrigadas por lei a matricular e oferecer um mediador a um autista, mas a realidade ainda se encontra distante, como no caso de Christiane, que paga uma assistente à parte no ensino público. "O cenário é desafiador. Muitos professores ainda são despreparados e o ambiente precisa ser organizado da forma correta, com transições de estímulo e espaço de fuga para quando houver uma desregulação do autista", analisa.

Como adequar a casa?

Continua após a publicidade

Em um ambiente controlado, como a casa, é mais simples unir a acessibilidade à arquitetura e ao design de interiores. Em primeiro lugar, no entanto, é preciso trabalhar todo o contexto, ou seja, a família do autista, uma vez que os ambientes serão compartilhados. De uma forma geral, o mobiliário (sempre fixos na parede ou no chão) e materiais de acabamento devem ter a segurança como prioridade na escolha.

Espaços como banheiro, cozinha e área de serviço precisam de atenção duplicada por oferecerem situações com água/fogo e devido ao armazenamento de produtos de limpeza; um autista não perceberá que a água sanitária foi colocada em uma garrafa pet, por exemplo. "Em alguns casos, as portas devem ser sempre trancadas, pois existe a possibilidade de ele sair andando e não saber voltar", ressalta Christiane.

Muitos pais, quando se dão conta da condição do filho, acabam tratando o assunto intuitivamente, criando uma relação de tentativa e erro. "O tema ambiente físico não é tratado nem na faculdade", diz o psiquiatra Adriano Predeus. O médico destaca a importância da rotina e da organização do espaço, uma vez que o autista tem dificuldade em lidar com mudanças. "Roupas e brinquedos guardados sempre no mesmo lugar facilitam a rotina", acrescenta.

Projeto de Christiane idealizado para o filho Enzo (imagem: Christiane Coimbra)

O quarto do autista

Não há como fazer um projeto sem estudar as características específicas do austista, já que algumas comorbidades podem estar associadas ao diagnóstico, como epilepsia, agressividade, hiper ou hipersensibilidade tátil, as quais interferem diretamente no conceito do projeto. Áreas de interesse devem ser trabalhadas no lugar de temas, assim, como devem ser evitados estímulos em excesso, como telas (podem ser trocadas por projetores).

De uma forma geral, é preciso considerar, sobretudo, texturas (no caso da hipo ou hiper sensibilidade tátil), iluminação (dar preferência à temperatura quente), ruído (prever isolamento acústico), cores (neutras para relaxamento) e estar atento às possíveis situações de ambiguidade. Um piso polido (brilhante) pode ser entendido como molhado, já que o autista não tem a capacidade de fazer distinções imediatas, ou ainda ser um obstáculo para aqueles que andam na ponta do pé, por exemplo.

Continua após a publicidade

"O autista possui os mesmos desejos de uma pessoa da mesma faixa etária. A forma como reagem e se expressam, no entanto, é bem diferente", explica a terapeuta ocupacional especializada em TEA Cinthia França. De acordo com a profissional, não é preciso uma adaptação geral, mas, sim, ajustes que proporcionem segurança e bem-estar ao autista.

TDHA - O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, cuja origem combina fatores genéticos e ambientais, aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a sua vida se não tratado. Caracterizado por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade, é um dos distúrbios frequentes entre os que possuem TEA.

Toda situação de estímulo, como janelas, celulares, televisão ou video games interferem na concentração da pessoa com deficiência. Detalhes como ruído de construção civil perto da residência e luzes não captadas a olho nu, como lâmpada fluorescente/telas (quando gravadas no modo câmera lenta, mostram uma oscilação ininterrupta), são exemplos que influenciam diretamente na sensibilidade do autista ou do TDHA e podem ser evitados com isolamento acústico ou projeto de iluminação.

NOVIDADE NO MERCADO

Enxoval - a marca de roupa de cama Linea Home inaugurou sua primeira loja própria. A coleção de estreia, com itens a pronta-entrega, conta com oito linhas de enxoval, além de almofadas, aromatizadores de ambiente, velas, cestarias, entre outros itens.

Endereço: Rua Melo Alves, 498 - Jardins - SP