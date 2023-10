Como transformar seu banheiro em um templo de relaxamento

Se a cozinha se transformou no principal ponto da casa durante o período de isolamento social, o banheiro ganhou status de protagonista no pós-pandemia. Espaço íntimo, onde você se isola depois de um dia de trabalho, é no banho que a cabeça se desvencilha do digital por completo e conseguimos fazer uma análise mais profunda dos nossos pensamentos e ações para a rotina que começa ou para o dia seguinte. Prova disso tem sido o destaque recorrente deste cômodo nas mostras de decoração, muitas vezes com ares de spa, e, no meu caso, entre meus clientes em seus projetos.

Banheiro como lugar de refúgio (foto: Habit Us Living/Pinterest)

Do ponto de vista como designer de interiores, o principal desafio é trabalhar com uma área cada vez mais enxuta. Muitas vezes, é preciso fazer milagres - até porque na maior parte dos casos, não é possível trocar as louças sanitárias de local em razão da tubulação de esgoto. Como deixar este ambiente mais amplo e convidativo, então? Confira essas dicas.

Imprima um estilo

"Herdar" o estilo do banheiro do ex-proprietário do imóvel é tão decepcionante quanto assumir um banheiro sem personalidade da construtura. Se não for possível reformá-lo, pense na possibilidade de instalar revestimento sobre revestimento (se não houver problemas de rachaduras ou infiltrações). O ideal é que o banheiro siga o estilo do restante da casa. Se houver mais de um, eles precisam ter conexão entre si. Colocar uma cor no teto e nos rejuntes também é uma opção para dar vida a um banheiro entregue completamente branco pela construtora.

Organização é palavra de ordem

Um banheiro organizado já é metade do caminho para um proprietário feliz. Setorize os itens do dia a dia em espaços de armazenamento que fiquem mais fáceis de serem acessados. Armários com portas de espelho que cheguem até o teto são um curinga para quem não tem espaço de sobra. Ganchos costumam criar um mau hábito de acúmulo de roupa suja e toalhas. Por isso, se possível, considere apenas dois penduradores.

Combo de sucesso

Fazer uma escolha criteriosa da cuba e da bacia é muito importante para sua qualidade de vida diária e bom relacionamento com o banheiro. Observo muitos clientes que compram subas muitos pequenas ou exageradas que acabam atrapalhando o fluxo de uso do banheiro. Tire todas as medidas, marque as dimensões com uma fita crepe e sente na bacia para confirmar que ela atende à estatura de quem vai usá-la. A troca de metais também é uma possibilidade que não demanda quebra-quebra.

Box com charme

Você sabia que é possível pintar o kit que sustenta o box da cor que você quiser? E que não necessariamente você precisa usar um puxador ou vidro padrão (a única exigência é que ele seja temperado)? Estes são alguns recursos para fugir do lugar comum quando se trata do box, um dos principais elementos de um banheiro. Hoje também é possível ter mecanismos de abertura que facilitam o ingresso e saída dos usuários. Caso não seja possível construir um nicho interno no box, avalie a possibilidade de uma prateleira de alvenaria de pedra natural.

Banheiro com cara de lavabo

Se houver apenas um banheiro no imóvel, ele será compartilhado pelos moradores e visitas. Neste caso, você pode deixá-lo com mais cara de lavabo. Uma boa dica para conseguir este efeito é usar revestimento apenas na parte interna do box e planejar uma iluminação diferenciada, com arandelas, por exemplo.

Banheiro com cara de lavabo (foto: Fireclay Tile/Pinterest)

Decoração como cereja do bolo

Falando em produção, o banheiro também merece atenção na hora de decorar. A começar pela escolha do enxoval, de preferência liso e de boa qualidade, peças manchadas e encardidas acabam empobrecendo o visual. Capriche na produção, com quadrinhos, velas e vasos.

NOVIDADES NO MERCADO

Móveis outdoor ganha mais um player - a Naturiel, marca espanhola de móveis outdoor, aterrissou no Brasil por meio de uma parceria com a Leroy Merlin. Além de ser representada pelo home center, também terá pontos de venda exclusivos. A primeira unidade abriu as portas em Florianópolis (SC).

Naturiel chega ao Brasil com proposta outdoor (foto: arquivo pessoal)

Zara Home online - a Zara Home estreou seu e-commerce no Brasil. Com uma linha de mobiliário e itens de decoração assinados por Vincent Duysen, também inaugurou sua flagship no shopping Iguatemi, em São Paulo, com um conceito que deverá nortear os pontos de venda no mercado brasileiro.

Flagship da Zara Home no shopping Iguatemi (foto: arquivo pessoal)

Plataforma de décor - a plataforma Design Show foi reformulada para atender a profissionais do setor e clientes finais como uma solução integrada de itens para decoração com curadoria de experts da área.