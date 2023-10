Design e afeto na Semana Criativa de Tiradentes

Experiências imersivas se transformam em um caldeirão de ideias para quem depende da criatividade para trabalhar. Na semana passada, segui para Minas Gerais para conhecer a Semana Criativa de Tiradentes, que está em sua sétima edição. O pequeno município de quase 8.000 habitantes se enche de conexões artísticas nesta época com a chegada de designers, arquitetos, artesãos e, claro, turistas. Se o tema te agrada, vale a pena conhecer.

A Semana Criativa, além de ser palco do legado das cidades históricas da região, é um festival que promove conexões entre arte e cultura brasileira. O que se vê por lá, sobretudo, é um prato cheio de tudo feito a mão: desde panos de prato vendidos nas barracas de rua a objetos de design exclusivos moldado nos ateliês, que têm como matéria-prima a argila, pedra sabão, madeira, ferro, entre outros. Entre as diversas palestras que acontecem na mostra, uma me marcou em especial por resgatar um pouco da minha identidade como filha de mineiro: design e afeto. E vou explicar o porquê disso ser importante no processo construtivo de um projeto.

O design de interiores tem responsabilidade na saúde mental de moradores. Enquanto o consciente está focado na resolução de inúmeras questões diárias, quando entramos em contato com nossa identidade, o inconsciente nos transporta para um espaço conhecido, de afeto e boas memórias: quem nos transporta pode ser o cheiro do café coado pela manhã, o piso que nos faz voltar para a casa da vó, a textura da roupa de cama do quarto de um hotel de uma viagem especial ou a cor de uma parede que nos lembra a casa de um vizinho.

Móveis e itens de decoração são a materialização de situações vividas. Porém, não são permanentes como o pertencimento. Para muitos, fazer parte de um grupo social por meio do projeto arquitetônico ou de interiores seguindo o padrão que está em uso não faz pertencer. Para isso, é preciso fazer uma "ligação direta" consigo mesmo, escutar e se identificar.

O designer tem uma missão poderosa. Fazemos as vezes de psicólogos, entramos na intimidade de um casal, conhecemos a rotina de uma família, chegamos na raiz de um desejo de quem, muitas vezes, nem sabia que ele estava guardado lá, de um detalhe que vai trazer a consistência de todo um projeto.

Tiradentes me possibilitou esta ligação direta comigo mesma. Foram quatro dias imersas em memórias e resgates. Muito do que vi por lá fez parte da minha infância e da minha construção. Muito havia se perdido ao longo dos anos. Mas percebi o quanto é importante termos estes momentos de reconquista. Você sabe onde buscar os seus?

