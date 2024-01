Dez dicas para melhorar sua saúde mental e controlar o stress em 2024

Feliz 2024! Inauguro os posts do novo ano a partir de um artigo que li no The New York Times em dezembro passado: dez dicas (simples) para melhorar a saúde mental e controlar o stress. A atenção para a saúde mental e sua relação com o bem-estar têm se tornado pauta recorrente desde o período de isolamento social causado pela pandemia. Sair do entendimento para a ação, no entanto, requer uma atitude vigorosa que nos leve para fora da zona de conforto. Afinal, de que adianta reformular a casa se a mente está um caos? Ambos devem estar em equilíbrio.

(ANELISA É JORNALISTA E DESIGNER DE INTERIORES. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

A partir desta lista, conectei os itens relacionados à nossa rotina e locais onde vivemos e transitamos, já que eles têm papel fundamental no nosso bem-estar. São iniciativas simples que, incorporadas ao nosso dia a dia, podem trazer benefícios a longo prazo de forma transformadora. A equação mente tranquila e ambiente agradável nunca pareceu tão certeira e pode ser sua primeira meta para 2024.

Melhore a qualidade do seu sono: a insônia e consequente privação do descanso são inimigos número um de um dia produtivo. Pause o acesso às telas antes de dormir, estabeleça uma rotina com horas adequadas de sono e, claro, tenha um quarto convidativo para este momento, com pouco ruído e luz artificial, além de um colchão e enxoval apropriados e confortáveis. Ansiedade protetiva x problemática: o stress é benéfico quando te deixa em estado de alerta em situações que exijam este tipo de postura. Estar alerta a todo momento acarreta ansiedade desnecessária, por isso, é importante analisar em quais cenários sua ansiedade está passando da conta. Corte o ciclo da preocupação: o período recomendado para se preocupar com um problema varia entre 10 e 30 minutos diários. Ruminar uma questão além deste tempo gera um ciclo vicioso em cima de um ponto que vai te tirar a concentração e foco em outras tarefas. Casa não precisa ser perfeita: o gerenciamento de tarefas permite que seu cumprimento seja mais efetivo que tentar deixar tudo perfeito. Aprender a lidar com uma louça que ficou para lavar no dia seguinte ou um punhado de roupas sujas no cesto nos ensina a conviver com o que não está no lugar e nos protege de uma neurose doméstica sem fim. Exerça a gratidão: seja por meio de uma oração ou uma carta direcionada a alguém, exercer a gratidão nos traz paz interior e abre nosso coração para também recebê-la. Seja otimista sobre envelhecer: uma visão positiva sobre envelhecer pode garantir até sete anos e meio a mais na expectativa de vida. Acumular experiências, amadurecer emocionalmente e ter reflexões favoráveis neste processo é um grande aliado para ganhar mais alguns anos de vida. Tenha uma conexão com a arte: elevar seu astral por meio da escrita, pintura, música, entre outros, é uma forma de combater a ansiedade. Dedicar-se a um livro de pintura de mandalas por 20 minutos reduz o nível de stress de forma eficiente. Admire e contemple a natureza: observar o céu, cuidar do jardim, sentir o vento no rosto parecem atitudes banais na correria do dia a dia, mas despertam nossos sentidos e nos conectam com o mundo real. Faça intervalos de uso dos itens tecnológicos: afastar o celular ou smartwatch por 15 minutos e aumentar gradativamente este intervalo até 45 minutos melhora a concentração e nos dá mais foco nas atividades realizadas em casa ou no trabalho. Exercite sua respiração: escolha um local da sua casa para se sentar e treinar a respiração 4-4-8 que se baseia em quatro tempos inspirando, quarto tempos segurando e oito tempos exalando o ar.