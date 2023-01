É hora de tirar os planos de reforma do papel. E eu vou te ajudar no processo

Bem-vindo, 2023! Já se passaram 10 dias do ano-novo; sua lista de resoluções já começou a sair do papel? Se a reforma ou renovação da sua casa estiver entre seus desejos para este ano, vou te ajudar a encontrar soluções para as principais dificuldades que os clientes têm quando decidem arrumar seu espaço.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. SIGA NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Chegou a hora de tirar a reforma da casa do papel (foto: HomeStratosphere/Pinterest)

Pelos próximos três meses, vou eleger um cômodo da casa por semana para dar dicas de decoração - do hall de entrada à lavanderia. Portanto, se você tiver alguma dúvida, envie uma mensagem para o perfil do Instagram @casaestadao ou para @anelisalopes para eu respondê-la.

Importante lembrar que toda mudança, seja ela pequena ou grande, exige planejamento e acompanhamento. A programação minimiza os contratempos e prejuízos no processo e garante que o resultado final fique dentro do esperado, ou melhor ainda, supere as expectativas. E, sempre que possível, contrate um profissional para auxiliar neste processo.

Então, se o primeiro passo é o planejamento, coloque no papel suas necessidades e desejos para o ambiente que deseja mudar, tire todas as medidas dele e mãos à obra. Na próxima terça vou começar a série com o hall de entrada. Até lá!