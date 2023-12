Envolvimento do cliente no projeto é essencial para sucesso da obra

O momento mais aguardado pelos clientes na contratação de um projeto é a visualização das imagens 3D. A partir delas, eles conseguem se imaginar no novo ambiente e ter uma previsão das ideias e conceitos que vão nortear a proposta. Para materializar as imagens, no entanto, é preciso passar por algumas etapas para que a entrega esteja alinhada com as expectativas.

Muitas vezes, escuto de clientes que já realizaram projetos com profissionais previamente, mas que alegam não terem ficado satisfeito com o resultado final. Seja pelo tempo limitado no dia a dia ou por desconhecimento técnico, muitos acabam "deixando na mão" do profissional e participam do processo somente na fase final. Ou, por outro lado, também existe o profissional que trabalha sozinho, sem considerar as demandas de quem está solicitando seus serviços. Este pode ser o principal motivo de descontentamento com aquilo que foi apresentado ou executado depois, ou seja, a experiência frustrada começa antes mesmo da obra.

Para que o caminho até o início da reforma corra bem, é preciso envolvimento e aprovação em todas as etapas. No meu caso, costumo dividir em três:

estudo preliminar: pode ser considerada a mais importante, pois é aqui que as conversas a respeito de necessidades, gostos, memórias, entre outros vão dar corpo ao que será proposto. O primeiro esboço é apresentado. Aqui acontece a primeira revisão de projeto.

anteprojeto: o projeto passa a ganhar cores, texturas e acabamentos com a sugestão de materiais. As escolhas são feitas a partir do estilo que guiará o projeto, mas também são baseadas na rotina, funcionalidade, estética e valores estipulados previamente. A segunda revisão de projeto é feita.

projeto executivo: engloba as plantas técnicas (exemplo: iluminação, hidráulica, marcenaria, entre outros), além de um memorial com as recomendações de mobiliário, eletrodomésticos e itens para decoração.

Depois do executivo, o trabalho como um todo passa pela última revisão com os clientes para que as imagens 3D possam ser geradas. Ou seja, elas serão o resultado de todas estas fases que precisam ser acompanhadas por quem está fazendo a contratação. Desconfie de escritórios ou profissionais que tenham como foco apresentar somente as imagens finais. Você pode correr o risco de receber imagens lindíssimas, mas que, posteriormente, após a execução, não se adequem às suas necessidades.

