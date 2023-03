Exporevestir 2023 rompe a morosidade dos últimos dois anos com cor e textura

O isolamento social abriu uma nova janela de contato entre morador e morada. Durante dois anos, as feiras do segmento de arquitetura, design e decoração apostaram em paletas neutras e incorporaram o natural e orgânico em seus estandes para acalmar e acolher a população depois da crise. O resultado: os últimos anos passaram imunes à cor e ousadia, o que causou uma sensação de completo dejá vu no segmento.

A edição 2023 da Exporevestir, feira de acabamentos e revestimentos que começou hoje e vai até sexta (17), mostrou que, pouco mais de 30 meses depois, o mercado parece ter sido dominado pelos grandes nomes do mercado. Estandes de dimensões arquitetônicas abrigaram o vai vem de um sem número de profissionais do setor e lojistas no primeiro dia de feira.

A primeira sensação é que os corredores foram tomados pela cor. Dos verdes e azuis acizentados à família de tons da Barbie, a morosidade do cru e terracota das edições anteriores deu lugar a uma larga escala de tonalidades e texturas para pisos e paredes. Para mim, o destaque ficou por conta do azul, que vai dos metais às placas de MDF.

As formas dos metais ainda seguem uma fluidez orgânica, mas com menos inconstância nos traços. Na última edição, as peças pequenas (15 x 15 cm) que ainda se mostravam tímidas nos estandes ganharam força - até nos pisos - e marcaram presença em massa, ofuscando até as poderosas lastras, restritas a um público seleto devido ao alto valor da sua metragem.

A possibilidade de combinar metais, cubas e vasos sanitários foi o caminho encontrado pelas grandes, como a Deca, para quebrar a rigidez dos kits prontos. Assim, o mix and match pode fazer com que a árdua tarefa de escolher torneiras e cubas possa se tornar um passatempo prazeroso, principalmente para o público mais jovem. As salas de banho, incorporadas ao layout da casa, convocaram inúmeros modelos de banheiras à feira, com destaque para a entrada da Docol e da Ceusa neste mercado.

Revestimento interno, externo, piso e parede conversam entre si com variações do mesmo modelo de porcelanato, cerâmico ou cimentício, reflexo de projetos que usam o mesmo acabamento em toda sua extensão. Os elementos se diferenciam por meio de texturas e desenhos, mais chegados para um estilo minimalista. Até mesmo as marcas populares também correram atrás da sofisticação por meio de uma impressão mais bem acabada das peças.

Barriga no fogão - as cozinhas industriais apontam que o cardápio gourmet não se restringiu a uma só temporada. As varandas integradas poderão incorporar modelos industriais que atendem a todo tipo de chef e podem ser transferidas de uma casa a outra sem quebra quebra.

Anexo à feira, o pavilhão HausDecor, novidade deste ano, acolheu algumas marcas de iluminação, tintas, vernizes e empresas dedicadas à automação residencial.

NOVIDADES NO CIRCUITO

Maiori Casa - concebida para se tornar uma boutique têxtil, a Maiori Casa estreou endereço na avenida Brasil. Tapetes em sua maior parte indianos produzidos por meio de tear manual, tecidos de área interna, externa e revestimentos para completar a composição são expostos em araras e moodboards para aguçar a criatividade da clientela.

Endereço: avenida Brasil, 2009 - Jardim Paulistano

Criare - a loja de planejados, criada em 2003 e atualmente sob o guarda-chuva da Todeschini, inaugurou uma unidade no coração de Moema.

Endereço: alameda dos Nhambiquaras, 1910