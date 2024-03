Ao contrário do que muitos imaginam, a Semana de Design de São Paulo, que irá para sua 14a edição em 2025, é um evento aberto ao público. Neste ano, aconteceu entre 14 e 24 de março, em sete distritos físicos diferentes da capital. Se você gosta de design e decoração, é um prato cheio para se reciclar, conhecer pessoas e produtos. Mas é preciso se organizar com antecedência, já que são mais de 100 expositores com atividades que acontecem ao mesmo tempo em pontos distantes da cidade - alguns espaços exigem inscrições, pois dispõem de vagas limitadas. Dessa vez, me dediquei a estreitar relacionamento com fornecedores e a participar de talks na alameda Gabriel Monteiro e no centro de SP.

Móveis gigantes pela cidade, ação da Teto Casa (foto: arquivo pessoal)

Quando eu era criança e precisávamos ir ao centro, minha mãe se referia a esta área de SP como "cidade". Por muitas vezes, essa definição foi motivo de piada na família, pois delatava a idade dela. Na minha primeira incursão ao circuito centro da DW!, realizei que esta definição que, para mim, parecia pra lá de antiga nunca esteve tão atualizada: foi no centro que me senti verdadeiramente na cidade. Tive uma sensação que me trouxe à tona os princípios fundamentais do design de interiores: pertencimento, criatividade e memórias afetivas. Ao contrário dos pontos badalados da Gabriel Monteiro, que enchem os olhos com suas vitrines e fachadas com o que há de mais refinado no mercado da decoração, o centro voltou a pulsar e traz o que uma cidade tem de mais genuíno - não só em sua arquitetura como em quem está por lá a trabalho ou de passagem. Entre agências de viagens, alfaiates, seguradora, restaurantes e um ponto super vintage de revelação de fotos, a Galeria Metrópole - cujo processo de revitalização teve início na década em que nasci, nos anos 80 - tem solidificado conexões artísticas por meio de estudios de design, escritórios de arquitetura e, claro, lojas. Ao lado dela, o BOOMSPDESIGN, definido como um fórum de arquitetura, design e arte, brindou sua presença com uma área dedicada à produção nacional, mais especificamente, o Nordeste. O edifício Itália, ícone da cidade, abriga a feira em seu segundo andar e sua arquitetura modernista, por si só, vale a visita.

De lá, pude caminhar até o Copan, espaço residencial e comercial que, vergonhosamente, nunca mais havia visitado depois da primeira infância. No fim do dia, havia programado um jantar no Esther Rooftop, também na região da praça da república, mas fui impedida por um apagão de energia que aconteceu na semana passada no bairro. Não finalizei minha ida ao centro com chave de ouro, mas ficou o gostinho de voltar com mais frequência - bem além das minhas visitas esporádicas a exposições e mostras de arte.

Na Gabriel Monteiro, a inspiração se dá de outra forma. Por lá, você tem acesso a referências internacionais, mas também ao que há de melhor sendo produzido por aqui. Entre taças de espumante, valet e mobiliário que pode passar dos seis dígitos, a Gabriel traz a vantagem de tornar possível uma bela caminhada ao ar livre - só evite os dias de muito sol. Confira os destaques do meu roteiro nesta edição da DW!:

Intervenções artísticas

Botteh - o novo ponto da loja de tapetes na Gabriel trouxe foi inagurado com uma exposição temporária de designers independentes (estúdios TomaziCabral, Melina Romano, Bravio Studios e Estudio Prosa) em que o tapete fugira como protagonistas de móveis e bolsas.

Lider Interiores - a loja foi transformada em uma grande galeria, cenografia assinada por Jacimar Ferreira da Silva, para expor as criações de Maurício Arruda, Brunno Jahara, Suíte Arquitetos, Marina Dubal e do próprio Estúdio Lider

Criare - a exposição "Infinito Criativo", idealizado pelo artista visual e designer Rapha Preto traz obras de arte assinadas por cinco jovens artistas do espectro autista: Dudu Memoriza, Eduardo Tomazelli, Henrique Ferreira, Lucas Ksenhuk eNicolas Brito Sales. (renda revertida aos artistas por meio de suas obras de arte)

Lar Center - "Do Objeto à Cidade: design em tudo". Sob curadoria de Winnie Bastian, a exposição explora o tema em três diferente esferas: indivíduo, ambiente e cidade. Em cartaz até 31 de março.

Talks além do design

Roca Cerámica - tecnologia, interiores e natureza por meio de aromas foram a base do Summit A Era da Integração, na recém-inaugurada Roca São Paulo Gallery. Ligia Zotini, Fabiola Carvalho e Tania Zacharias ilustraram cenários presentes e futuros do (con)viver entre tecnologia, humano e natureza.

Ornare - insights sobre hotelaria de luxo e uma coleção de móveis e objetos inspirados em viagens, produzidos em parceria com designers sob curadoria da Louis Vuitton, dividiram o palco da Ornare com a nova coleção Timelles, apresentada pela marca em Milão no ano passado.

Docol - no Dia Mundial da Água (22), Virginia Sodré, CEO da Infinitytech, dedicada ao mercado de saneamento e água, falou sobre os desafios e perspectivas para o desenvolvimento de soluções e práticas sustentáveis, integrando design, paisagismo e estilo de vida.

Senac - um dos talks da escola debateu, de forma sucinta e prática, como o humano e os detalhes são o ponto de partida para a criação de um projeto de interiores na atualidade.

Novas marcas no mercado

Caimi - representada pelo FK Group, a Caimi desembarca da Itália com mobiliário e soluções acústicas para projetos residenciais e corporativos.

I'm In Home - a marca de organizadores inaugurou sua primeira loja conceito na zona sul de São Paulo com móveis e itens para área externa.

Akaflex - a Akafloor, especializada em pisos de madeira, apresentou a Akaflex, especializada em piso vinílico, com destaque para a impermeabilidade do produto.

Unilux - a marca de cortinas e persianas chegou a São Paulo e fez sua estreia com a exposição Paisagem frontal, a a partir da releitura de "molduras que enquadram a casa brasileira".

Teto Casa - se você reparou em cadeiras gigantes espalhadas pela cidade, já teve seu primeiro contato com a marca, que vai explorar o design por meio de uma proposta sustentável e acessível. Todas as vendas são feitas online, enquanto o espaço físico será dedicado à experimentação dos móveis.