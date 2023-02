Os melhores da ABCasa e Abimad

Nas últimas semanas, duas grandes feiras do setor de decoração apresentaram os lançamentos do setor em São Paulo: a Abimad e a ABCasa. A primeira, dedicada ao mobiliário de luxo e direcionada somente aos profissionais e lojistas do setor, aconteceu no início do mês na SP Expo e completou 20 anos com a presença de 149 expositores. Entre as novidades, vale destacar os sofás modulares com formato orgânico além do já carimbado modelo curvo, a volta do vidro nos itens de decoração e o mobiliário multifuncional, como mesas laterais que se encaixam nas de centro.

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Continua após a publicidade

Alguns dos expositores presentes na Abimad também marcaram presença na ABCasa, que também agrega, além de objetos de decoração, artigos para festa, papelaria e paisagismo. Por lá, marcou presença a volta do vidro nos itens de decor, além de muitos objetos que fazem alusão ao estilo de vida praiano/campestre, como lustres de conchas, tapetes e luminária de fibra natural. (fotos: arquivo pessoal)

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Foto: Estadão