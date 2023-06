Quanto vale o seu sono?

Você acha que um colchão de R$ 30 mil seria capaz de melhorar seu sono? E um edredom de quase R$ 22 mil? Se investir cifras como estas em artigos de cama, mesa e banho pode parecer motivo para tirar o sono de alguns, para outros afortunados é a receita ideal para ter bons sonhos.

(ANELISA ESCREVE QUINZENALEMNTE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Antes do isolamento social, o ato de dormir se resumia a uma das etapas do nosso dia a dia. Com o pós-pandemia, a busca pelo bem-estar se tornou uma tendência consolidada. Salas foram remodeladas para aconchegar melhor, banheiros passaram a ser templos de relaxamento, enquanto os quartos voltaram a ser o ambiente íntimo da casa.

"A qualidade do sono está relacionada à escolha de produtos personalizados", explica Karen Jorge, consultora de produto da Mundo do Enxoval, onde tive a oportunidade de conhecer o edredom de cinco dígitos. Chamado Clima Balance, tem origem alemã, recheio de pluma de ganso polonesa e tecnologia que se adequa à temperatura corporal de quem o usa, independentemente da temperatura ambiente."Com ele, a movimentação humana provocada pela sensação de frio/calor diminui consideravelmente e a pessoa dorme com mais profundidade", diz.

Quando se fala em personalização, não estou me referindo a cores, estampas ou tecidos que combinem com o estilo do morador, mas, sim, à forma como ele dorme: com a barriga para cima, de lado, de bruços... Para cada uma dessas posições é indicado um tipo de travesseiro, assim como um tipo de edredom ou cobre leito de acordo com sua temperatura corporal ao dormir.

Os colchões mais modernos também têm acompanhado o mercado do "bem dormir", apesar de ainda ser pouco explorado no Brasil. Há modelos com pastilhas infravermelhas, controladas pelo calor humano que ativam moléculas para relaxamento. "Há alguns anos, o segmento era banalizado, não havia nem certificação para colchões. Hoje, as camas ganharam status de protagonistas do quarto; algumas têm até design assinado", explica Thayse Freiberger, da Bell`Arte Colchões, que oferece modelos com látex natural na sua composição que podem passar dos R$ 25 mil.

Voltando um pouco para a realidade financeira, perguntei a Felipe Carniatto, que està à frente da Artelassê, com quantos fios se faz uma boa cama. "A composição conforto somado ao toque e ao visual cria condições para um sono de qualidade. O tratamento do tecido faz total diferença num enxoval. O ideal é sempre optar por fibra natural, como o algodão, com, no mínimo, trama de 300 fios", indica.

A necessidade do autocuidado está intimamente ligada à qualidade do sono. É sempre bom considerar que não é um fator que controlamos, mas sim que nos regula. A qualidade da matéria-prima e a evolução das tecnologias dos artigos de cama têm se tornado cada vez mais aliados de uma boa noite de sono.

Cama assinada pelo arquiteto Arthur Casas (foto: divulgação)

Clima Balance regula a temperatura ao dormir (foto: divulgação)

Enxoval de algodão egípcio 300 fios (foto: divulgação)

NOVIDADES NO CIRCUITO

Japão em Miniaturas - exposição gratuita que vale a visita, principalmente com crianças, na Japan House. O fotógrafo Tatsuya Tanaka representa a rotina, cultura e paisagens do país asiático em 37 obras por meio de elementos cotidianos.

Info

Período: até 08 de outubro de 2023

Horários: terça a sexta-feira das 10h às 18h,

sábados das 9h às 19h e domingos/feriados

das 9h às 18h

Endereço: avenida Paulista, 52 - SP

Japão em Miniaturas (foto: divulgação)

Passarela da décor - até o dia 26 de junho acontece a D&D Fashion design, exposição que reúne arquitetos, decoradores, designers e estilistas que receberam o desafio de criar uma roupa e um objeto a partir da mesma peça de tecido. Todas as roupas serão leiloadas em prol instituição Costurando Sonhos Brasil.

Info:

Período: até 26 de junho de 2023

Horários: de segunda a sexta das 10h às 22h,

sábados das 10h às 20h e domingos/feriados das 12h às 19h

Endereço: avenida das Nações Unidas, 12.555 - SP