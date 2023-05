Seu escritório está adequado ao seu estilo de vida pós-pandemia?

No início deste mês, a OMS (Organização Mundial da Saúde) anunciou que a pandemia de COVID19 deixou de representar uma emergência de saúde global. Passados três anos desde o início do isolamento social, como está sua rotina profissional?

Acredito que os que foram impactados pelo home office mudaram seu estilo de vida de alguma forma deste então. Alguns mantiveram o trabalho remoto - e com ele a possibilidade de exercê-lo de qualquer local -, outros aderiram ao sistema híbrido e a parcela restante acabou voltando de forma integral ao escritório.

E como definir este "escritório" atualmente? De fato, houve uma mudança prática em suas especificações arquitetônicas. Se em 2019 um cliente explicava no briefing a importância de ter uma sala de reunião limitada por portas ou divisórias, hoje fala-se em bate papos em poltronas confortáveis ao redor de mesas de centro.

As demandas têm ido além da cadeira de rodinhas com a tela do computador à frente. Surgiu a necessidade de criar um suporte doméstico promovido pelo home office no ambiente corporativo. São vários escritórios para a mesma pessoa. E eles precisam ser humanizados para gerar essa ligação com seu usuário.

"Cada empresa tentou dar uma resposta específica, mas o ideal é abranger todas as demandas~, explica o designer de produto Lucas Carareto, responsável pelo desenho da linha Float da marca F.Way de mobiliário corporativo. A ideia da linha é abraçar todas as possibilidades de combinação para conectar as pessoas dentro de um escritório - desde o encaixe entre as mesas até a cesta com acessórios que pode ser transportada de um local a outro.

Por aqui, o mercado corporativo ainda caminha a passos tímidos no que diz respeito ao design de interiores. A mudança social aconteceu, mas os profissionais de arquitetura e design ainda sentem restrição na oferta de acabamentos, opções de cores de mobiliário... No fim, o estilo de vida do usuário muda, mas acaba engessado pelas limitações do ambiente em que passa a maior parte do seu dia. Como seria seu escritório ideal?

