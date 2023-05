Tok Stok fecha lojas e consolida modelo de varejo ultrapassado

Ação de despejo de imóvel alugado, fechamento de lojas em vários Estados, renúncia de executivos na diretoria e, por fim, um pedido de decretação de falência apresentado por uma consultoria de serviços em tecnologia - cuja dívida por parte da varejista chega aos R$ 3,8 milhões - foram os capítulos mais recentes que podem encerrar a história da Tok Stok no Brasil.

Há quase 45 anos no mercado - sendo que em boa parte deste período foi protagonista no mercado como modelo de negócio destinado às classes B e C -, a Tok Stok chegou a ter 67 lojas em todo brasil, mas deverá chegar ao final de 2023 com 50 pontos de venda.

Em meio à pandemia, a rede chegou a anunciar uma mudança no conceito dos seus pontos de venda. A ideia era vender em espaços físicos menores, no caminho do consumidor para casa. Motivada por uma demanda excepcional estimulada pelo isolamento social - em que as pessoas reformularam suas casas freneticamente -, a Tok Stok armazenou um estoque fora do padrão. Com a retomada da rotina pós-pandemia e incremento das vendas online por plataformas digitais e de importação da China, acabou com um enorme gargalo nas vendas.

O conceito de mega lojas com oferta de diferentes tipos de produtos tem um custo elevado em razão do espaço e estoque. Somado ao aumento das transações online, os clientes também têm mudado seu comportamento: mais assertivos, desejam agilizar o processo e, para isso, pesquisam e realizam a compra online ou em lojas que possuam atendimento via WhatsApp: querem o produto o quanto antes e não perdem mais tempo negociando fisicamente com vendedores que pouco entendem do segmento.

A situação das Lojas Americanas também tem tornado a vida dos grandes varejistas mais difícil. Desde que a empresa anunciou um rombo de R$ 20 bilhões, os bancos tem torcido o nariz para financiamentos a empresas do tipo.

Há exatos 12 meses - criada em 2004 para concorrer com a Tok Stok, a Etna já tinha fechado algumas unidades em 2020. A justificativa se baseou na queda de vendas em relação aos anos anteriores e na concorrência digital. A rede, que chegou a ter 18 lojas no auge, fez um saldo de até 90% de desconto e fechou as portas de vez em abril de 2022.

*A Tok Stok terá o prazo de 10 dias para apresentar sua defesa após a citação do pedido de falência. Até lá, poderá fazer o pagamento da dívida para evitar a decretação da falência ou apresentar um pedido de recuperação judicial.

Após o fechamento de algumas lojas, site da Tok Stok anuncia 50% de desconto para alguns itens no site (foto: divulgação)