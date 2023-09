Transformação relâmpago em cinco passos

Há duas semanas, recebi a missão de montar um apartamento decorado para uma construtora. Serão 20 dias para entregar o studio de 55 metros quadrados pronto. Com isso, surgiram alguns desafios que me tiraram da zona de conforto, já que, em razão do prazo, as escolhas deverão ser baseadas não só no orçamento estipulado, mas também no prazo de entrega.

(ANELISA É JORNALISTA E DESIGNER DE INTERIORES. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Missão decorado: 20 dias para entregar um studio pronto (foto: arquivo pessoal)

Reuni neste post, então, cinco dicas para uma transformação relâmpago para a sua casa.

1. Faça um planejamento

Não é porque você vai fazer uma mudança rápida que você pode abrir mão do planejamento. Pelo contrário, este é o tipo de situação que exige ainda mais organização para compras e agendamento com prestadores de serviço. Depois de decidir qual conceito e estilo que vão te guiar na decoração, monte uma planilha com os itens a adquirir, preço, onde comprar e prazo de entrega. Caso não consiga encontrar online, busque um bairro ou loja que seja especializado no assunto, por exemplo, móveis de palha. As chances de encontrar a pronta entrega ou algo em promoção são mais altas.

2. Use e abuse das paredes

Usar cores é a forma mais rápida de iniciar uma transformação. Não precisa ficar restrito a tons de tinta, mas considere também papel de parede ou até tecido. A instalação costuma ser em um dia e gera um grande impacto visual. O teto também pode entrar na brincadeira, principalmente se o pé direito for alto.

3. Coordene os acabamentos

Metais, louças e revestimentos quando coordenados numa mesma família permitem mais diversidade na ambientação dos espaços posteriormente. Se os revestimentos do piso forem da cor cinza, por exemplo, você pode escolher metais para torneiras, puxadores e luminárias na cor preta e, assim, cria uma base neutra sem muito conflito visual com a marcenaria e os itens de decoração. Dica: sabia que você pode pintar a esquadria do box para que ela fique da mesma cor dos metais escolhidos?

4. Recorra à iluminação secundária

Hoje em dia há opções de perfis de led slim, que podem ser facilmente colocados sobre a laje, caso não haja forro para embuti-los. Trabalhar com arandelas de parede com tomada e abajures também é uma solução para criar cenas com a iluminação. Lembre-se que temperatura fria para luz (aquela branca azulada) só em casos bem específicos.

5. Escolha tecidos de qualidade

Cortinas, tapetes, enxoval e almofada de qualidade são primordiais para trazer aconchego e também a imagem de um morador que quer receber bem. Em vez de colocar quatro almofadas baratas, opte por duas de qualidade. Capas de edredom também são uma ótima escolha para quem não tem espaço para armazenar enxoval.

NOVIDADES NO MERCADO

2024 cor de rosa - usando como referência o tema O Meu Lugar no Mundo, a Coral apresentou o Colour Futures 24 e elegeu Lugar de Afeto, tom rosa da paleta de neutros, como cor do ano para 2024. Segundo a marca, a inspiração traduz o conceito de casa como refúgio, e inspirou três grupos de paletas: pertencimento (terrosos), paz interior (verdes e azuis) e contentamento (tons suaves de lavanda e amarelo). Em edições anteriores do leque de cores, Lugar de Afeto é encontrado com o nome "Executivo".

Coral Lugar de Afeto (foto: divulgação)

A Sherwin-Williams também divulgou recentemente seu estudo Colormix 2024: Antologia, Volume Um, com abordagem bienal com as cores igualmente organizadas em três famílias: azuis e verdes, vermelhos e violetas, escuros e dramáticos e, por último, tons delicados.

Uma das apostas da Sherwin-Williams para 2024

Semana criativa - a Casa Mollde + Conteúdo_, mostra permanente de decoração e arte vai abrigar mais uma edição da Semana de Arte, Design E+. O evento começa nesta terça e vai até dia 23 deste mês, é gratuito e aberto ao público (visita mediante agendamento prévio). Além de intervenções artísticas e palestras sobre design, arquitetura, decoração e tecnologia, o público também pode conferir os ambientes decorados da casa.

Endereço:

Rua Groenlândia, 1089 - Jardim América - SP

Inspiração garden - a partir do dia 22 de setembro acontece o D&D Garden Design, mostra dedicada ao paisagismo que vai marcar a chegada da primavera, A exposição terá entrada gratuita e ficará aberta ao público até 29 de outubro.

Endereço:

Av. das Nações Unidas, 12.555 - Brooklin - SP