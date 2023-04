Tudo sobre... Banheiros

Uma dúvida que recebo com recorrência diz respeito à transformação do banheiro. Antes de mais nada é preciso definir a função do cômodo que passará pela mudança. Costumo dividir os banheiros em três tipos: lavabo, social e o da suíte.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

O primeiro permite uma intervenção mais profunda, já que é um dos cartões de visita da casa e um espaço de pouca permanência. Portanto, imprimir a identidade dos moradores e um pouco mais de ousadia no projeto é sempre bem-vindo. Neste caso, é possível usar também papel de parede ou tecido, já que ele não sofre com a interferência do vapor. No lavabo, a cuba costuma ser o ponto focal, somado a uma iluminação mais dramática.

O banheiro social, considerado aquele separado do quarto, normalmente é compartilhado por moradores e hóspedes. Por isso, precisa ser, acima de tudo, funcional e ter espaço para armazenar os itens de banho e higiene para quem mora e quem visita. Um coringa para este tipo de banheiro é o armário com espelho, que pode ir de uma ponta a outra para trazer amplitude ao espaço passando despercebido. Para dar um pouco de bossa, cor ou quadros na parede são uma boa pedida.

Por último, o banheiro da suíte master, território intimista e que, na maior parte das vezes, serve a duas pessoas. Se for viável, cuba dupla é funcional para o dia a dia. Caso não seja, faça uma separação de armários e gavetas para que cada um fique com seu compartimento. Um nicho grande na parede interna do box para caber todos os itens usados no banho pelos dois é essencial.

Hoje em dia há inúmeras opções de tinta para azulejo. Não recomendo adesivo, já que a tendência para descolar com o tempo é grande. Pintura no teto também é uma forma de trazer cor ao ambiente sem muito trabalho (atenção apenas à combinação cor + altura do pé direito, já que os banheiros costumam ter forro de gesso para esconder a tubulação do apartamento superior).

Alguns pontos que considero importantes para banheiro social e suíte: toalheiro térmico (não se esqueça de prever ponto elétrico) e box do chão ao teto (quando houver janela na parte interna da ducha) para evitar a dissipação do vapor. Se houver uso infantil deste ambiente, não se esqueça de prever um banquinho e um porta-toalha em uma posição mais baixa para dar autonomia às crianças.

Armário de espelho é uma boa pedida para banheiro social. Se o espaço for compartilhado por uma criança, não se esqueça de prever um banquinho (projeto: Anelisa Lopes)

O lavabo permite mais ousadia por ser um local de pouca permanência (projeto: Anelisa Lopes)

Cuba dupla na suíte master traz funcionalidade ao dia a dia (projeto: Anelisa Lopes)

Banheiro pode ser transformado sem quebra quebra (projeto: Anelisa Lopes)

NOVIDADES NO MERCADO

Cortinas e persianas - a Uniflex reinaugurou seu ponto na alameda Gabriel Monteiro da Silva com um novo conceito de ambientação e exposição das cortinas e persianas. A marca também apresentou a coleção Lashings, que são cortinas feitas de crochê obtido da composição entre linho, viscose e poliéster.

Endereço: alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2039 - Jardim Europa