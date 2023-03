Tudo sobre... Closet

Sonho de consumo de nove entre cada dez clientes, o closet não costuma ser um espaço democrático entre os casais. Normalmente são dominados pelas mulheres que, passado alguns anos de uso, já começam a lamentar que não há espaço suficiente para tudo.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

O fato é que sempre faltarão araras e prateleiras se você não fizer uma organização periódica.

A melhor forma de projetar um closet é por meio do planejamento. Então, deixe a preguiça de lado e coloque sobre a cama tudo que vai guardar: vestidos, calças, camisas, camisetas, blusas de frio, roupas de ginástica, bolsas...

A partir dessa setorização, você já terá ideia se vai precisar de mais divisórias para pendurar ou armazenar, assim como a quantidade necessária de caixas organizadoras, gavetas e cabides - use modelos iguais para criar uma composição visual e otimizar o uso do espaço.

Hoje em dia, em razão dos apartamentos serem menores e muitas vezes não haver um cômodo específico para a montagem do closet, a área de armazenamento de roupas e itens pessoais tem sido planejada como uma extensão do quarto, ou seja, esqueça aquela ideia de blocos de MDF com portas de correr.

Ele pode estar integrado a uma mesa de cabeceira ou escrivaninha, pode ser de vidro ou chapas metálicas ou ainda não ter fechamento (desde que você tenha poucas peças e as deixe organizadas pois, dessa forma, as prateleiras serão limpas com mais frequência). Armário grande não significa funcionalidade. O ideal é que ele se adeque à sua rotina e, claro, esteja esteticamente alinhado ao projeto do seu quarto.

Continua após a publicidade

As estantes do closet devem seguir a altura dos moradores. Não há nada menos prático que ter de usar um banco toda vez que buscar uma peça. Dependendo do horário em que você costuma pegar as roupas, também indico uso de iluminação indireta - para os casos de ter outra pessoa no quarto dormindo e não ser possível abrir as janelas.

O espelho também não precisa estar nas portas dos armários. Pode ser uma peça solta na parede ou no chão em um dos cantos do quarto. Deixe um cabide e um gancho sempre à mão para já organizar a roupa do dia seguinte. Assim, você evita aquela bagunça que nunca é arrumada por você estar com pressa.

O closet não precisa ser uma área de blocos de MDF. hoje em dia, pode mesclar diferentes tipos de layout e materiais (foto: Home Stratosphere/Pinterest)

Se o closet for parte integrante do quarto, pode ser uma extensão de outros móveis, como mesa de cabeceira ou escrivaninha (foto: Behance/Pinterest)