Tudo sobre... Corredores

Assim como o hall, o corredor é uma área de passagem, mas não deve ser esquecido só por ser estreito. É ele quem faz a conexão entre a área social e a íntima, portanto, pode dialogar com ambas ou ter personalidade própria.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

O primeiro passo é definir se ele terá ou não uma porta para separar os ambientes. Eu, particularmente, sou a favor da divisória. Além de dar mais privacidade a quem está no quarto - em alguns imóveis, a entrada da suíte fica de frente para a porta de entrada -, também permite mais qualidade no sono para quem dorme cedo em relação ao restante da casa.

Ela pode ser do tipo comum, de correr, camarão ou camuflada na parede, seja com a mesma cor da pintura da parede ou com um revestimento de madeira (ripa ou painel) para que ela fique oculta, por exemplo.

Fotos, pratinhos e quadros são as opções mais comuns para decorar as paredes do corredor. Antes de pregá-los, faça a marcação com papel colorido, assim, você terá uma real ideia de como fazer a composição. Não deixe muito espaço entre eles, mesmo quando for em pouca quantidade. Espelho, no caso, eu indicaria apenas se o corredor for escuro e se de alguma maneira ele consiga refletir parte da luz natural nesta área, afinal, por ser um local de passagem, não é indicado ficar parado em frente a ele se arrumando.

Cor forte e iluminação indireta é uma boa dupla para dar dramaticidade e deixar o ambiente mais íntimo. Se o corredor tiver 1,20 m de largura ou mais, um aparador de até 30 cm pode ser colocado para servir de apoio no local. Ideal é deixar ao menos 80 cm de área livre para passagem. Passadeiras também são uma boa opção para decorar o corredor, mas se houver idoso, criança ou pet, melhor deixar o piso livre.

Veja algumas ideias simples e bacanas para decorar seu corredor:

Se não quiser errar, quadros, pratinhos e fotos são uma boa pedida, mas faça a composição com papel antes de pregá-los (foto: Almost Make Perfect/Pinterest) Foto: Estadão

Pintura monocromática, bicolor ou porta de fundo de destaque dão dramaticidade ao corredor (foto: Bulles & Taille Crayon/Pinterest) Foto: Estadão

Aqui, o arco do corredor conversa com as ripas circulares da parede da sala (foto: Côté Maison/Pinterest) Foto: Estadão

Um painel de papel de parede ou tecido em toda extensão fica ótimo no corredor. Evite fotos gigantes (foto: Home Listy/Pinterest) Foto: Estadão

Espelho para iluminar e aparador se o corredor tiver mais de 1,20 m de largura (foto: Viva Decora/Pinterest) Foto: Estadão

Post da semana que vem: home office/escritório