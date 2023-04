Tudo sobre... Cozinha

Coração da casa, local que envolve afeto e memórias, a cozinha virou protagonista da casa no isolamento social. Se antes ela se restringia a um local de preparo de refeições, atualmente se tornou ponto de encontro entre moradores, extensão da área social e espaço de descompressão para quem gosta de cozinhar.

Como, então, unir todos estes pontos sem deixar de ser funcional, ter uma boa circulação e ainda esteticamente atraente? Em primeiro lugar, é preciso seguir os preceitos básicos do design de interiores para conseguir um bom resultado.

O primeiro deles diz respeito às distâncias mínimas entre as bancadas e circulação. Para se locomover na cozinha com tranquilidade, é preciso medir a abertura da geladeira, forno e portas de armários na parte de baixo. O ideal é que a pessoa consiga executar essas ações sem fazer malabarismos nem ter de expulsar alguém da cozinha. Armários suspensos também entram no jogo, pois você precisa considerar a "presença" de luminárias no teto para abri-los.

Um triângulo imaginário para posicionar cuba, fogão/cooktop e geladeira é a melhor maneira de tornar o processo de cozinhar mais prático. Cada elemento deve estar em uma ponta. Considere um espaço na bancada ao lado do local de cozimento para apoiar panelas e refratários quentes.

Falando em bancada... Área seca e molhada fazem muita diferença se você não tem máquina de lavar louça. Estou falando daquele pequeno degrau em volta da cuba que faz a contenção da água. Os projetos mais modernos têm eliminado esta divisão, mas não acho que seja viável para quem molha a bancada da cuba com frequência.

A altura dos moradores deve ser levada em consideração para projetar os móveis. A altura média fica em torno de 90 cm de altura, mas se o usuário for muito baixo ou bem alto, ela pode ser revista para atender melhor no dia a dia. Se a marcenaria ficar sobre uma base de alvenaria, deixe um recuo para posicionar os pés embaixo dela ao usar a bancada.

Adeque a amperagem das tomadas para os mais variados tipos de eletrodomésticos. Muitos deles, como é o caso da air fryer, precisam de tomadas de 20 amperes para funcionamento. A bancada em que é feito o preparo também pode ganhar iluminação direcional com spots ou fitas de led.

Por último, considere alguns gavetões no lugar de armários profundos na parte baixa da marcenaria, principalmente se o uso da cozinha for feito por idosos. É mais fácil para procurar objetos e não requer se agachar e levantar com frequência.

