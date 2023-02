Tudo sobre... Hall de entrada

Atire a primeira pedra quem nunca julgou um apartamento antes de conhecê-lo só pelo hall de entrada. Uma vez, em visita ao apê de um renomado arquiteto, percebi que tinha subido na torre errada ao me deparar com um ambiente totalmente cru. "Esse hall não é digno de fulano", pensei comigo na mesma hora.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Qual a impressão que esse hall passa? (foto: arquivo pessoal) Foto: Estadão

E como você se sentiria aqui? (foto: Pinterest) Foto: Estadão

O hall, seja do elevador ou de entrada, não deve ser deixado de lado em um projeto, pois é este ambiente que vai dar o tom do que está por vir na parte de dentro do imóvel. Não falo aqui apenas da questão estética, mas também da funcionalidade deste espaço.

Atire a segunda pedra quem nunca teve de largar a sacola de supermercado no chão por não ter um simples gancho para pendurá-la enquanto procura a chave no fundo da bolsa? Ou, ainda, como resquício da pandemia, não se deparou com uma infinidade de sapatos jogados na porta de casa por não ter um móvel para guardar os usados no dia a dia? Em alguns condomínios, esse hábito já é passível de multa por atrapalhar a limpeza e circulação.

Vou começar, então, pelo hall do elevador. Caso ele não seja privativo, verifique com o(s) vizinho(s) se ele(s) gostaria(m) de dividir o investimento para deixar o espaço mais convidativo e prático. Considere os seguintes pontos:

iluminação: luz indireta e amarelada torna o espaço mais íntimo. Se não for possível trocar a luminária do condomínio, uma arandela ou led atrás do espelho causam um bom efeito;

piso: escolha um modelo neutro, de preferência que converse com o escolhido para a parte de dentro dos imóveis;

revestimento: se optar por papel de parede ou tecido, pense em tons neutros que não ficam datados e sem sentido, como arabescos e listras;

mobiliário: o trio formado por banco, prateleira e gancho ao lado da porta é suficiente para auxiliar no dia a dia. Evite deixar decoração no chão e itens que acumulem pó, como flores secas;

espelho: o uso varia conforme gosto pessoal. Caso decida colocar um, prefira com grandes dimensões para dar amplitude e não deixar o hall com "cara de banheiro".

O combo banco, prateleira e gancho é bem funcional para o dia a dia (foto: Pinterest) Foto: Estadão

Vizinhos em comum acordo podem investir pouco para ter um resultado surpreendente no hall (foto: Adwell/Pinterest) Foto: Estadão

Todas as dicas acima também são válidas para o hall de entrada. Se você quiser dar mais dramaticidade para esta área ou marcar o ambiente em relação ao restante da casa, pode eleger uma cor ou revestimento de destaque e forrá-lo do piso ao teto com o mesmo material. Armários embutidos camuflados na parede deixam o espaço mais leve, assim como um belo arranjo de flores embeleza e dá as boas-vindas a quem chega!

No hall de entrada, armários embutidos camuflados na parede também são uma boa pedida (foto: ASPStudio/Pinterest) Foto: Estadão

O hall como uma "caixa de entrada"(foto: Habitíssimo/Pinterest) Foto: Estadão

Tem alguma dúvida sobre o hall de enttrada? Mande uma DM para o perfil do @casaestadao ou para @anelisalopes que eu respondo no stories.

Próximo post: corredor! Você acha que só serve de passagem para os quartos?