Tudo sobre... Home Office

Se houve um ambiente que trabalhou mais que ninguém a partir da pandemia foi o tal do home office. Varanda, corredor, quarto de hóspede... Só faltou o banheiro ser transformado em local de trabalho com o afastamento físico de funcionários provocado pelo isolamento social.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

A boa notícia é que muitas empresas mantiveram esse método de trabalho promovendo mais tempo de qualidade para as pessoas, mas muitos ainda não se adequaram ou improvisaram um espaço, criando um ambiente impróprio para desenvolver as tarefas diárias.

Quando é necessária a modificação de uma área residencial para uma "corporativa", é preciso pensar, em primeiro lugar, na iluminação. O ideal é que a mesa esteja próxima a uma janela ou porta de entrada para a entrada de luz natural. Ela regula o ciclo biológico e promove uma sensação de bem-estar, o que incide diretamente na concentração e produtividade. Em segundo lugar, a instalação de tomadas conforme a demanda torna o home office mais seguro e funcional.

O ideal é recriar um ambiente mais próximo do natural. Portanto, esqueça aquela história de que ambiente de trabalho exige somente luz e paredes brancas - o importante é proporcionar conforto visual, e isso varia de pessoa para pessoa. Quando muito escuro, a vista se cansa e quando muito claro, surge um incômodo. Pense nesta situação durante cerca de 8h a 12 horas por dia, diariamente...

Se possível, crie um circuito neutro e outro amarelado para alterná-los nos períodos do dia. Caso não seja viável mudar a infra elétrica, opte pelo uso de arandelas, pendentes ou abajures, sempre posicionando sobre a superfície, sem criar sombras. A tonalidade neutra (4.000 k) é indicada para longos períodos, enquanto a amarela (3.000 k) se torna ideal para intervalo curtos de trabalho. A intensidade pode ficar em torno de 500 LUX que, multiplicada pela área do local, fornece a quantidade de fluxo de luz (lúmen) e potência (watts) necessárias para as lâmpadas.

Com a iluminação resolvida, é hora de pensar no reflexo da luz nas superfícies da parede e dos móveis. Tons de nude e revestimentos orgânicos (tijolinho ou madeira, por exemplo) dão sensação de acolhimento, enquanto paredes brancas e acabamento como cimento queimado cinza frio podem se tornar massantes ao longo do tempo.

A parede oposta, que será o pano de fundo para as reuniões online não deve ser deixada de lado. Evite criar um cenário que não condiz com sua personalidade. Considere uma cor agradável ou um revestimento bacana e alguns itens decorativos, como um quadro, vaso suspenso com planta natural, vela ou livros - que tenham relação com sua profissão.

De olho na ergonomia: não use banqueta ou a cadeira da mesa de jantar - elas não possuem a a altura nem a densidade de espuma, se for o caso, compatíveis para trabalhar durante muitas horas. Gavetas, prateleiras e nichos são importantes para a organização e funcionalidade do espaço, assim como uma área dedicada aos itens pequenos, como carregadores, fones de ouvido, canetas, tesoura, fita adesiva... Ventiladores de teto ou mesa, um despertador e uma garrafa de água são outros acessórios que vão trazer mais conforto para seu dia a dia. Bom trabalho!

Luz natural é essencial para a criação de um ambiente de trabalho (foto: Architectural Digest/Pinterest) Foto: Estadão

Arandelas, abajures e pendentes podem criar um ambiente mais acolhedor (foto: Pinterest) Foto: Estadão

Evite o branco e cores frias, tons neutros e quentes para parede e móveis trazem conforto visual (foto: VivaDecora/Pinterest) Foto: Estadão

Organização e controle do tempo são essenciais para um bom dia de trabalho (foto: Green Wedding Shoes/Pinterest) Foto: Estadão

Ventilação e cadeira apropriada melhoram a produtividade (foto: A Tua Casa/Pinterest) Foto: Estadão

Continua após a publicidade

Tem alguma dúvida sobre home office? Envie uma DM para o @casaestadao ou @anelisalopes. Na próxima semana postarei sobre a sala de estar