Tudo sobre... Lavanderia

É o espaço da casa restrito a executar serviços. Por lá circula normalmente quem limpa e faz a lavagem de roupas, mas, quando é mal planejada e organizada pode fazer a rotina de todos os moradores se tornar bastante caótica. Bem-vindos à área de serviço.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Cada vez mais, este espaço tem diminuído em área e, muitas vezes, integrado à cozinha. Por isso, funcionalidade e circulação são os itens mais importantes quando for planejá-la. Se não houver janela em alguma das paredes ou não for viável pendurar um varal, a solução é ter uma lava e seca com uma boa capacidade de lavagem - considere o espaço à frente para abertura da porta e agachamento de quem fará essa tarefa.

Muitos clientes me perguntam se é necessário colocar uma divisória entre a lavanderia e a cozinha. Se você faz comida com frequência e possui pet, eu indico uma porta de vidro ou algum modelo que deixe passar luminosidade.

Opte por um piso que possa ser molhado com frequência. Mesmo se a ideia não for lavar o chão com água, lembre-se de que ali serão enchidos baldes e muitas vezes estendidas roupas que não podem ser centrifugadas. O mesmo indico para a parede ao redor do tanque que será molhada a todo momento.

Marcenaria planejada é indicada para armazenar produtos de limpeza, vassoura, rodo, tábua de passar e aspirador, portanto, se você é fiel a alguma marca, tenha em mente as dimensões do produto para planejar a altura das prateleiras. Recipientes de sabão líquido e amaciante sempre são mais pesados e altos. Não se esqueça de que o móvel deve estar ao menos 20 cm distante do chão ou ter uma base à prova de água.

É imprescindível ter uma bancada livre, mesmo que pequena, para dobrar roupas ou apoiar objetos. Os tanques de inox são visualmente mais atraentes e são uma ótima opção para lavanderias integradas à cozinha. Considere uma torneira com boa vazão de água. Cestos, ganchos e divisórias aramadas que não enferrujam são ótimas peças para se ter à mão na lavanderia.

Continua após a publicidade

Bancada livre e produtos de limpeza à mão na lavanderia (foto: Behance/Pinterest)

Os cestos para roupa suja são essenciais quando não há marcenaria planejada (foto: Essenziale/Pinterest)

Eu não recomendo tábua integrada ao móvel em razão de o uso fiar restrito a um local e um ponto elétrico (foto: Pinterest)