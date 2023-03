Tudo sobre... Quarto infantil

Se você fosse fazer um projeto para seu filho (a) hoje, quem determinaria as necessidades e desejos do espaço: você ou ele? Por mais óbvia que a resposta possa parecer, muitos pais acham estranho quando peço para entrevistar os filhos antes de realizar um projeto infantil.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Em primeiro lugar, é preciso considerar as demandas e aptidões da criança. Dessa forma, um ambiente será criado para se tornar um local que traga segurança, onde ela recarregará as energias e ainda dormir. É o primeiro momento da vida em que este pequeno ser desenvolverá um sentimento de pertencer a um lugar.

A segunda dica que dou para quem quer fazer o quarto do filho que está a caminho é: pense a longo prazo. A não ser que você queira mudar o ambiente quando ele chegar na faixa entre sete e nove anos, considere o crescimento da criança e as adaptações necessárias para que isso aconteça de forma saudável. Se você acha incrível o conceito montessoriano, saiba que vai muito além de uma cama no chão. É um estilo de vida em que todos da casa devem se adaptar.

Mais importante que escolher um tema para a decoração é entender como é a rotina de quem habitará o quarto: ele ouve música, gosta de assistir a filmes, tem muitos jogos de tabuleiro ou brinquedos pequenos, prefere brincar de fantasia, recebe amigos e primos com frequência, é do tipo que cria histórias ou prefere lê-las... Todas estas informações servem de base para criar um espaço lúdico, seguro e funcional.

Outro ponto a considerar é o tamanho da criança para projetar móveis sob medida ou que acompanhem seu avanço de estatura. Conheço meninos de 11 anos com mais de 1,80 metro e meninas de seis com menos de 1,20 m. Como partilhar o mobiliário se eles dormirem no mesmo quarto? Vejo pais reclamando que os filhos não se vestem sozinhos. Lembre-se de que o critério do tamanho também é levado em conta para afirmar a autonomia para se vestir ou guardar os brinquedos no armário, por exemplo.

Na ânsia de aproveitar todos os milímetros disponíveis para armazenar roupas e brinquedos, os quartos podem acabar sem circulação, levando à criança a espalhar brinquedos pela sala ou quarto dos pais. Nem sempre um armário grande é um armário bom. Existem milhares de fórmulas para melhor aproveitamento de espaço que beliche e marcenaria com tamanho desproporcional. Lembre-se também de que o quarto da criança não deve ser depósito ou maleiro da família.

No que diz respeito aos bebês, atenção aos móveis que serão usados pelos pais ou babás, como poltronas e trocadores. Eles farão parte da vida da família por pelos menos um ano, portanto, não devem ser escolhidos apenas pela estética.

Considere um projeto a longo prazo para o quarto infantil, que acompanhe desde o nascimento até o início da adolescência (foto: Pinterest)

Armário grande não significa armário bom. Há inúmeras possibilidades de armazenamento para um quarto infantil (foto: Design Milk Everyday/Pinterest)

O conceito de autonomia deve ser materializado de acordo com a estatura da criança (foto: Geometrium/Pinterest)

Móveis compartilhados pelos pais ou babás não devem ser escolhidos só pela estética (foto: Behance/Pinterest)

NOVIDADES NO CIRCUITO

Dia da Mulher - a loja Mundo do Enxoval, em parceria com a instituição de acolhimento Casa José Coltro, localizada na zona sul de São Paulo, lançará amanhã, no dia internacional da mulher, o programa Mundo Melhor Mulheres. A iniciativa dará apoio a 70 mães solteiras e suas filhas, que foram selecionadas para integrar um curso profissionalizante de design e marketing e workshop de costura e bordado, com certificação e possibilidade de contratação pela empresa posteriormente à conclusão.

Algumas das selecionadas para participar do programa (foto: divulgacão)

Mais infos no @mundodoenxoval

Paisagismo em meio à Paulista - A partir de hoje (07) estreia a exposição do artista japonês Atsunobu Katagiri na Japan House São Paulo. A instalação botânica imersiva fica no térreo do edifício e convida o público para um momento de contemplação da natureza em meio à avenida Paulista. Entrada gratuita.

Endereço: Avenida Paulista, 52

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h