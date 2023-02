Tudo sobre... sala de estar

Até o início do isolamento social, a sala de estar se limitava a um cômodo decorativo imune à correria diária dos moradores. A partir do momento em que nos vimos forçados a permanecer em casa, começamos a nos reconectar com nosso lar a partir dela.

Foi a hora em que começamos a reparar nas paredes, nas condições do sofá, consideramos um tapete e algumas plantas para trazer vida a este espaço que tem como função nos receber de braços abertos diariamente. Longe de parecer um templo sagrado de capa de revista, ela deve ser convidativa e funcional para acolher moradores após um dia de trabalho ou visitas aos finais de semana.

A principal questão que verifico nas salas de estar quando sou contratada para um projeto está no tamanho e disposição dos móveis. Se esta proporção não foi feita da forma correta, a produção final - em que são escolhidos os elementos de decoração - também não vai casar com nada.

Neste post não vou considerar varanda nem cozinha integrada. Por isso, para criar suas referências de medida, limite o espaço do cômodo com uma fita crepe no chão. Parta do princípio que o mobiliário deve ser funcional para o dia a dia, então, não escolha nada além do necessário. Um combo com sofá, poltrona, mesa de centro e/ou lateral e um vaso grande com planta natural pode ser o ponto de partida para decorá-la.

É sempre importante ter um ponto focal na sala de estar, que é o elemento visual que vai se destacar no ambiente. Ele pode já estar no espaço estruturalmente, como uma parede com revestimento ou colorida, uma janela, vigas ou colunas, uma lareira, ou ainda ser criado com móveis, objetos de arte ou tapeçaria.

Vou eleger como ponto focal o sofá, que é o item mais importante da sala. Se ela contemplar uma TV, um modelo com chaise ou um pufe para os pés é o mais coerente - o do tipo retrátil só indico se for uma exigência do morador, pois ele ocupa muito espaço quando aberto, por isso, deve ser considerada a frequência com que isso será feito. Dê preferência a tonalidades neutras, como cru, nude e cinza para que a composição não fique pesada no final. Um tecido de qualidade encorpado torna o sofá mais elegante.

Escolhido o modelo do sofá, replique as dimensões do móvel com a fita crepe no chão da área onde ele vai ficar. Ele deve ter menos da metade da largura do cômodo. Em relação ao comprimento, deve ser proporcional ao rack ou painel da TV e ter espaço lateral para uma mesinha ou poltrona posicionada a 45 graus. A partir daí você já terá ideia do quanto vai sobrar de espaço para os outros móveis. Faça o mesmo com o rack, poltronas e mesas de centro ou laterais.

A iluminação é um ponto importante. Para criar um ambiente intimista, fuja de luminárias do tipo plafon e opte por lâmpadas amareladas. Luminárias de piso, arandelas e abajures são bem-vindos - uma dica bacana é usar lâmpadas inteligentes acionadas por aplicativo para programar seu funcionamento - exemplo: quando estiver chegando em casa ou ao entardecer.

As paredes também podem e devem ser decoradas. Se o orçamento estiver curto, opte por pintá-las com tonalidades da mesma família da cor escolhida para o sofá. Prateleiras com fixação invisível ou moldura auto-colante, conforme o estilo que vai seguir, também são soluções enxutas.Evite colocar decoração muito próxima à TV para não cansar o campo visual e quadrinhos pequenos, daquele tipo com frases de efeito, perdidos pelas paredes. Na dúvida, um quadro grande ou dois médios acima do sofá cumprem o papel de preenchê-las.

A tapeçaria não deve ser deixada de lado. A cortina sob medida (do teto ao chão) é um investimento alto, então, se programe financeiramente para incorporá-la ao projeto. Tecidos naturais, como linho, podem ceder com a incidência constante de luz solar, então, escolha uma composição mista. Se não houver cortineiro no forro: eu prefiro trilho no teto a varão para deixar o visual mais limpo.

O tapete deve abranger toda a largura do sofá e, de preferência, a área inferior onde estão os móveis, assim, vai dar mais amplitude e não prejudicará a circulação das pessoas. Por último, coloque almofadas e uma manta. Se toda a base for neutra, elas podem ser coloridas e com textura variada, mas, assim como no sofá, um bom tecido faz toda a diferença.

Ficou com dúvidas sobre como decorar a sala de estar? Mande uma DM para @casaestadao ou @anelisalopes. Na semana que vem, o post será sobre sala de jantar. Até lá!