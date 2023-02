Tudo sobre... Sala de jantar

A sua mesa de jantar se transformou na mesa de trabalho ou virou depósito de papeis e itens usados no dia a dia? Se ela está longe de cumprir seu papel de local para refeições, pode ter se tornado uma extensão do seu escritório ou, pior, da sua bagunça.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Este tipo de situação é mais comum do que se imagina, portanto, o primeiro passo para que uma sala de jantar vire de fato uma é delimitar territórios e criar o hábito de usar a mesa para o café, almoço, jantar e confraternizações.

A escolha da mesa começa pelo espaço disponível para circulação ao redor dela. Da mesa até a parede são necessários ao menos 90 cm para o arraste das cadeiras. As circulares e ovais tendem a otimizar o fluxo e evitam possíveis acidentes com quinas e crianças, então, não torça o nariz para este formato.

Qual tipo de tampo escolher? Se você tem crianças em casa, evite o vidro. Se for usar a mesa com muita recorrência, ou seja, limpeza constante, os tampos de pedra (natural ou sintética) são uma boa pedida. Já os de madeira natural são mais indicadas para área externa, pois tendem a pesar no ambiente. Tente criar um contraste quente e frio entre o material da mesa e os da cadeira. Exemplo: tampo de madeira com cadeira de ferro.

Em quais situações eu indicaria uma mesa integrada à bancada da cozinha? No caso de a sala de jantar ser na varanda gourmet anexada à cozinha ou quando este ganho de espaço da ponta da mesa junto à bancada for importante para a circulação.

Atenção para a altura dos braços das cadeiras para encaixar com facilidade; considere também a posição dos pés da mesa para não causar desconforto para as pernas. Esqueça tapetes nesta área. Além de anti-higiênico, podem atrapalhar ao se levantar e se sentar à mesa.

Continua após a publicidade

A iluminação é um ponto importante. Se optar por pendente, o ideal é que ele fique entre 75 cm e 90 cm de altura da mesa - dê preferência às lâmpadas quentes, mas não as do tipo decorativas que não cumprem a função de iluminar.

Móveis de apoio são importantes para guardar os itens usados no dia a dia, incluindo os de café da manhã. Um bufê, cômoda ou cristaleira são exemplos de mobiliário funcional. Se houver espaço, um banquinho que sirva como mesinha de apoio também garante acomodar mais pessoas quando a casa estiver lotada.

Eu, particularmente, não gosto de espelho na sala de jantar, pois considero a interação na mesa mais importante que a auto-observação. Um ou mais quadros e uma belo arranjo de flores são suficientes para decorar este cômodo.

O layout de uma sala de jantar começa pela distância entre a mesa e as paredes, que deve ser de pelo menos 90 cm. A partir daí a mesa é escolhida (foto: Curated Interior/Pinterest) Foto: Estadão

Canto alemão é uma boa saída para agregar mais lugares à mesa (foto: One Kind Design / Pinterest) Foto: Estadão

Atenção para modelos de cadeira com braço. Meça a altura para não ter dificuldade no encaixe posteriormente (foto: Intimate Living Interiors / Pinterest) Foto: Estadão

Continua após a publicidade

A distância entre o pendente e a mesa deve ser em torno de 75 cm a 90 cm (foto: Da Vinci Lifestyle / Pinterest) Foto: Estadão

Gostou do post sobre sala de jantar? Se você tiver alguma dúvida, envie uma DM que posto a pergunta nos stories. depois do carnaval será a vez da sala de TV.