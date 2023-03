Tudo sobre... Sala de TV

Conforto é a primeira palavra que vem à mente quando se fala em sala de TV. Para ter o ambiente ideal, no entanto, é preciso pensar em três pilares: ergonomia (distâncias mínima e máxima), iluminação e tapeçaria. Neste post eu falarei de sala de TV que não funciona como ambiente de estar, ou seja, é um espaço transformado ou dedicado somente a esta função.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Intervenções elétricas são quase mandatórias em uma sala de TV. É comum encontrar TVs com sombra provocada por spots posicionados acima do aparelho. Prefira luz indireta, assim, a iluminação fica difusa e não causará incômodo em longas jornadas em frente à TV. A mesma dica serve para a iluminação sobre o sofá: evite os spots. Eu prefiro uma mesa lateral de apoio com abajur, luminária de chão ou até uma arandela com o facho de luz direcionado para o alto. Luz amarelada é indicada nestes casos.

Importante considerar o maior número possível de tomadas, assim como sua amperagem. Sempre me deparo com uma infinidade de fios embolados conectados em um único ponto. Dê preferência também a circuitos independentes, como por exemplo, um interruptor para área do sofá, TV e outro para iluminação central que, neste caso, pode ser branca natural (luz fria nunca!).

Não se esqueça dos equipamentos de áudio. Se optar por fazer marcenaria sob medida, especifique as dimensões das caixas de som para o marceneiro antes da execução do móvel, assim como o posicionamento desejado e as saídas necessárias para tomada. Lembre-se sempre dos fios destes equipamentos e o caminho que ele fará dentro do espaço: embutir nas paredes, usar rodapé com canaleta ou esconder embaixo do tapete?

A escolha do sofá deve priorizar o conforto, mas seguir distância mínima e máxima deste móvel para a parede da TV é fundamental para circulação de pessoas. Em relação ao tamanho da TV, não estipulo regras: cada morador tem suas preferências. Neste caso, bom senso é fundamental. Ideal é que a distância entre sofá e TV esteja compreendida entre 1,5 m e 2,5 metros. Se não for possível usar um sofá retrátil, considere um com chaise ou um pufe.

A cortina tem papel fundamental em uma sala de TV. Se for dupla, com a possibilidade de bloquear totalmente e/ou apenas filtrar a luz natural é melhor. Tapete que cubra toda a extensão da sala, mantas e almofadas são fundamentais para dar sensação de acolhimento. Não se esqueça também de uma mesinha lateral de apoio e um porta-controle remoto.

Continua após a publicidade

Não use sports sobre a TV ou sofá. Dê preferência a luzes indiretas (foto: PuffinoMX/Pinterest)

Mais importante que o tamanho da TV, que varia conforme gosto pessoal, é respeitar distâncias mínima e máxima do sofá em relação ao aparelho (foto: IdeaDesigns/Pinterest)

Para aproveitar a parede da TV, que tal embutir o aparelho na marcenaria? (foto: Pinterest)

Não se esqueça das especificações do aparelho de áudio antes de comprar o rack (foto: dans le lake house/Pinterest)

Ficou com alguma dúvida sobre sala de TV? Mande uma DM que respondo nos stories. Próximo post: quarto infantil e brinquedoteca.