Tudo sobre... Varanda Integrada

Uma das soluções mais recorrentes para ampliar espaço na área social é a integração da varanda ao estar ou jantar. O conceito de varanda gourmet nasceu na Europa como um espaço ao ar livre dedicado a receber amigos e familiares para as refeições ou um vinho no final da tarde.

(ANELISA ESCREVE ÀS TERÇAS. CONFIRA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Por aqui, há algum tempo, ela vem sendo inserida à planta do imóvel como uma área multiuso em razão da possibilidade de envidraçamento do espaço. Para integrar a varanda, no entanto, é preciso alguns cuidados.

A nivelação de piso deve ser autorizada pelo condomínio. Os empreendimentos mais novos já prevêem esta mudança e, por isso, reforçam a estrutura para suportar o peso extra. De qualquer maneira, é preciso consultar o manual do proprietário para verificar esta informação com a carga exata, principalmente se a ideia for implantar um ofurô ou jacuzzi no local.

O segundo passo, a retirada da porta de correr que dá acesso à varanda também precisa ser liberada. Em alguns casos, os edifícios não a permitem por modificar a fachada original do empreendimento. Fique atento às vigas entre a sala, cozinha e varanda; elas fazem parte da estrutura e não podem sofrer interferências.

Como esta é uma área considerada molhada, na maior parte das vezes há um ralo de escoamento no local, que deve ser deixado. Opte sempre por envidraçamento com vedação entre as folhas, já que se houver frestas entre os vidros, fatalmente molhará o piso caso haja uma chuva forte ou de vento.

A iluminação pode variar. Se houver bancada de churrasqueira ou home office, uma luz focal é importante. Caso contrário, iluminação indireta é mais confortável visualmente e também mais acolhedor. Neste caso, é preciso mudar os pontos elétricos do forro, que vêm de acordo com o estipulado pela construtora.

Continua após a publicidade

Passadas as questões estruturais, é hora de decidir de que maneira este espaço será harmonizado ao restante do apartamento. O ideal é que ele siga a mesma linguagem, ou seja, não adianta integrar a varanda se ela tem um estilo completamente diferente da sala ou da cozinha. Assim, é bacana que o revestimento do piso nivelado seja igual ou da mesma "família". O da parede pode sofrer uma variação; os do tipo rústico de base neutro, como concreto ou pedra natural sempre caem bem.

Caso você queira que a varanda seja uma extensão da sala, os móveis devem conversar entre si, assim como acessórios como tapete, almofadas e quadros, ou seja, deixe de lado o mobiliário de área externa se seu apartamento não tiver uma pegada rústica, uma vez que ele não cumprirá mais este papel. Se a churrasqueira permanecer, ela pode ter sua própria identidade, desde que não fuja da proposta da proposta escolhida para o apartamento.

A nivelação do piso e retirada da porta de correr deve ser autorizada pelo condomínio (projeto: Anelisa Lopes)

Os móveis da varanda, quando integrada, seguem a mesma linha do restante do apartamento (consultoria: Anelisa Lopes)