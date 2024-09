Gkay abre closet grifado para bazar beneficente em São Paulo

O bazar contará com roupas, calçados, acessórios e produtos de beleza de grife e populares, com preços acessíveis. Toda a verba arrecadada será destinada a duas instituições de caridade: Seleção do Bem 8, localizada em Porto Alegre (RS) e Hospital Napoleão Laureano, de João Pessoa (PB).

“Neste ano, conseguimos concretizar com tanto carinho um evento 100% beneficente. Muitas das peças do meu guarda-roupa, incluindo várias que ainda estão com etiqueta, estarão à venda, e todo o valor arrecadado será destinado a uma causa social belíssima. Recebemos também muitas doações, que aqueceram meu coração. Estou profundamente feliz e grata pelo apoio. Todos muito animados para fazer a diferença juntos,” comenta Gkay.