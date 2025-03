Quem é a maquiadora Pat McGrath, que vai dirigir nova linha de beleza da Louis Vuitton

A grife francesa Louis Vuitton anunciou que vai apostar no mercado de beleza com a linha La Beauté Louis Vuitton, prevista para o segundo semestre deste ano. Especializada em bolsas, malas de viagem, vestuário e outros acessórios, a marca de luxo ainda não tinha uma coleção para competir no território da cosmética. Quem assume o cargo de diretora criativa é a britânica Pat McGrath, que assina a beleza dos desfiles da marca há mais de duas décadas.

A maquiadora britânica Pat McGrath, nome mais influente de sua geração, será diretora criativa de linha cosmética da Louis Vuitton. Foto: @patmcgrathreal via Instagram

Quem é Pat McGrath?

PUBLICIDADE A britânica Pat McGrath, de 54 anos, é considerada uma das maquiadoras mais influentes do mundo, pela Vogue e outras publicações de moda. Em 2019, ela apareceu na tradicional lista de 100 pessoas mais influentes do ano pela revista Time. É membro da Ordem do Império Britânico desde 2014 e, em 2021, recebeu o título de “Dama”, sendo a primeira e única maquiadora a receber a honraria pela então rainha Elizabeth II. A maquiadora deve à mãe, imigrante jamaicana que trabalhava como costureira, o interesse por moda e beleza. Com ela, aprendeu a misturar diferentes tons de base para chegar a uma cor mais próxima de sua pele, dada a dificuldade para encontrar produtos para pele negra nos anos 1970. A mãe fazia make completa todos os dias, ensinava os melhores truques para Pat e a incentivava a analisar visuais icônicos do cinema e da TV.

A carreira de Pat teve início na década de 1980: depois de estudar arte na cidade natal de Northampton, ela se mudou para Londres e criou contatos com personalidades como os hoje renomados estilistas John Galliano e Alexander McQueen e o editor de moda Edward Enninful - atual editor-chefe da Vogue Britânica e melhor amigo da maquiadora.

O currículo da maquiadora inclui trabalhos nas campanhas e nas passarelas de grandes grifes, como Christian Dior, Prada, Alexander McQueen, Miu Miu, Calvin Klein, Balenciaga e Valentino, para citar algumas, e em editoriais de importantes publicações de moda, como Vogue, Harper’s Bazaar, W Magazine e i-D. Durante uma temporada de moda, Pat costuma assinar a criação da beleza de mais de 60 desfiles da alta-costura.

Ela também é disputada por celebridades, tendo trabalhado com Madonna, Naomi Campbell, Rihanna e Kim Kardashian. Em 2022, Pat assinou a beleza do clipe de Bejeweled, de Taylor Swift, e acabou participando também como atriz - a fada madrinha ‘Queen Pat’, um apelido que recebeu na indústria.

Empresária da beleza

Pat McGrath não foi escolhida pela Louis Vuitton para ocupar o cargo apenas por seu talento, mas também pelo faro para os negócios. Ela se envolveu pela primeira vez nos bastidores da indústria da beleza em 1999, quando desenvolveu uma linha de cosméticos da Giorgio Armani. Mais tarde, foi diretora criativa global da Procter&Gamble (P&G) Cosmetics, cargo que ocupou por muitos anos.

Em 2015, idealizou sua própria marca, a Pat McGrath Labs, estreando com uma sombra dourada que esgotou em menos de dez minutos. Hoje, também vende produtos de skincare, além da maquiagem. Com três anos de existência, a marca foi avaliada em US$ 1 bilhão. “Eu amo ser uma alquimista – minha marca é centrada em criar produtos e formulações que nunca existiram antes”, definiu ela à Vogue.

Após ditar tendência ao conceber lábios vermelhos brilhantes em Rihanna na capa da W Magazine, em Naomi Campbell no VMA, e nas modelos da DKNY na Semana de Moda de Nova York, a maquiadora aproveitou para lançar, em 2017, um kit labial de glitter. O produto virou fenômeno entre as fashionistas de plantão e esgotou rapidamente ao redor do mundo.

Tendências lançadas por Pat McGrath

As criações experimentais são o xodó da maquiadora. Ela está sempre inovando nos looks, que vão do clean a visuais bastante inventivos. Pat gosta de misturar cores e texturas, a partir de aplicações de pedrarias, penas, tecidos e folhas de ouro, e outros materiais diferenciados como látex e vinil. Assim, a maquiadora conquistou o posto de lenda e ajudou a recuperar o valor da maquiagem artística na moda.

A pele iluminada ou “glow” está sempre presente. A artista foi responsável pela tendência nos anos 1990, e teve influência na popularização dos iluminadores no mundo da maquiagem. John Galliano, que esteve à frente da Dior por 15 anos e da Maison Margiela por dez, é um dos principais parceiros criativos da maquiadora desde o início dos anos 2000. Para ele, a beleza é tão importante quanto as peças e participa da construção de uma história. Juntos, eles criam visuais altamente criativos e dramáticos, inspirados em temas que vão de David Bowie a alienígenas, misturando elementos cinematográficos, históricos e futuristas.

Sem dúvidas, a maior tendência de beleza lançada pela maquiadora é a glass-skin, que rompeu a bolha das redes sociais e alcançou até quem não costuma acompanhar o universo da moda. No ano passado, esse visual de pele com acabamento de porcelana se tornou instantaneamente icônico, inaugurado por McGrath no desfile da Maison Margiela na semana de alta-costura de Paris. A coleção trazia uma caracterização teatral, inspirada pela capital francesa dos anos 1920 e 1930.

“Em mais de 35 anos trabalhando com beleza, nunca, nunca vi uma reação como essa. Fiquei impressionada com a conexão emocional que as pessoas tiveram com esses looks... É um dos grandes prazeres da minha vida poder inspirar dessa forma”, disse McGrath à Vogue na época.

Pat também foi responsável pelo visual ousado que a cantora americana Doja Cat usou na plateia do desfile da Schiaparelli em 2023, inspirado no inferno de Dante. O corpo dela foi coberto por 30 mil cristais Swarovski vermelhos, em um processo que durou quase cinco horas.

Em seu Instagram, Pat costuma recuperar imagens de arquivo de antigas criações icônicas e também compartilha dicas e inspirações de maquiagem com seus 6 milhões de seguidores. Confira, abaixo, outros visuais que marcaram sua trajetória.