Saia de R$ 4 mil ou toalha de banho? Balenciaga volta a viralizar com item inusitado; lembre outros

A marca de luxo Balenciaga voltou a viralizar com o lançamento de uma peça de roupa inusitada. Desta vez, uma saia que se assemelha muito a uma toalha de banho chamou a atenção do público.

O item faz parte da coleção Primavera 2024 da grife e custa 925 dólares (cerca de R$ 4,5 mil, na cotação atual). A peça literalmente se chama “towel skirt”, que, em português, significa “saia de toalha”. Veja:

Novo coleção da Balenciaga tem saia que parece toalha de banho. Foto: Reprodução/Instagram/@balenciaga

Não demorou muito para que o assunto chegasse nas redes sociais. “Eu tenho certeza que a Balenciaga é parte de algum estudo social para ver até onde pessoas com dinheiro vão para sentir que estão adquirindo coisas extremamente exclusivas e se tornando pessoa mais amadas e admiradas”, escreveu um usuário.

“A Balenciaga é tipo ‘e se a gente pegar essa toalha, enrolar na cintura, falar que é uma saia e vender por 925 dólares?’ E o povo compra”, escreveu outra pessoa.

Esta não é a primeira vez que a Balenciaga lança um item de moda de “gosto duvidoso” e causa comoção nas redes sociais. Crocs de plataforma, camisas anexadas e casacos com diversas camadas são só algumas das peças que também podem ser encontradas no catálogo da marca. Querida por personalidades como Kim Kardashian e Dua Lipa, a grife coleciona itens excêntricos. Relembre alguns deles:

Crocs de plataforma, bolsa inspirada em saco de lixo e 'camisa de camiseta' já passaram pelo catálogo da Balenciaga. Foto: Balenciaga/Divulgação

Bolsas de saco de lixo

Em agosto de 2022, a Balenciaga gerou polêmica após o lançamento de uma coleção de bolsas inspiradas em sacos de lixo. Nomeadas de “trash pouch” (saco de lixo, em português), elas chamaram a atenção por custarem o equivalente a mais de R$ 9,3 mil.

Na descrição sobre a coleção de inverno de 2022, a Balenciaga admite que as 'trash pouchs' foram realmente inspiradas em sacolas plásticas. Foto: Balenciaga

Tênis 'destruído' de R$ 10 mil

Talvez você se lembre do tênis da Balenciaga que movimentou as redes sociais em março de 2022. O sapato, chamado de Paris Sneaker, tem aparência desgastada e rasgada e pode chegar a custar R$10 mil.

Na época, a marca disse que o modelo que viralizou, o que aparentava estar mais sujo e destruído, teria apenas cem unidades vendidas no mundo.

O tênis causou grande alvoroço e chegou a ser adquirido pela influenciadora digital Gessica Kayane, que mostrou o item em um vídeo que conta com mais de 8,5 milhões de visualizações.

Crocs de salto e plataforma

Desde que foram lançados, os sapatos no estilo Crocs dividem opiniões, mas isso não impediu a Balenciaga de investir em modelos ainda mais ousados do calçado.

Durante a Semana de Moda de Paris, a marca lançou os Crocs de plataforma, batizados de Foam. O modelos tinham 10 cm de altura, custavam cerca de R$ 2,7 mil na cotação da época e esgotaram antes mesmo do lançamento oficial.

O investimento não parou por aí e, em 2021, a Balenciaga lançou outro modelo de Crocs, dessa vez com salto fino. Inicialmente nas cores preto e verde, eles foram anunciados no valor de cerca de R$ 3,3 mil.

Casacos de várias camadas

Durante um desfilo da coleção de inverno 2018/19, a Balenciaga apresentou o Casaco Ultra-Puffer, um modelo com diversos casacos do estilo puffer sobrepostos. O traje foi vendido por 9 mil dólares (quase R$ 48 mil na cotação atual).

A peça rendeu comparações com uma cena da série Friends, em que Joey veste todas as roupas de Chandler para irritar o amigo. O momento é um dos mais famosos entre os fãs da série, que rapidamente fizeram a comparação com o item da grife.

T-shirt Shirt

Ainda inspirada na sobreposição, a Balenciaga lançou durante a coleção de outono de 2018 uma blusa que batizou de "T-shirt Shirt" - algo como "camisa de camiseta".

A peça é, basicamente, uma camiseta de manga curta com uma uma camisa de manda comprida anexada a ela. A peça, na teoria, pode ser usada com as duas opações, tendo uma blusa "extra" na parte da frente ou de trás.

O item gerou controvérsia entre internautas, que chegaram a costurar duas camisas juntas para reproduzir o modelo que chegou a custar quase R$ 6 mil na cotação do período.

Sapato com separação para os dedos

Em 2020, a Balenciaga se uniu com a marca Vibram para lançar sapatos com divisão para o dedos. A grife italiana já era conhecida por criar calçados deste estilo e com sola de borracha.

Disponíveis em diferentes modelos: com um salto alto "tradicional" e com um salto suspenso que se assemelha a uma mole, na intenção de criar maior conforto. A coleção foi à venda por mais de R$ 7 mil reais por par.

Sapato do McDonalds

Outra peça da Balenciaga que rendeu memes nas redes social foi um sapato vermelho lançado pela grife em 2018 pelo valor de cerca de R$ 2,7 mil. Internautas logo associaram o formato e cor do sapato a uma caixa de batatas-fritas do McDonalds.

A comparação rendeu, inclusive, uma publicação do perfil da Suécia da rede de fast-food. A imagem não fazia referência direta à marca de luxo, mas mostrava uma pessoa calçando as verdadeiras caixas de batata-frita.

Kim Kardashian

Kim Kardashian já é antiga conhecida da Balenciaga e é vista com frequência com roupas da marca. Em 2022, inclusive, ela desfilou pela grife durante a Semana de Moda de Paris. No entanto, ela não escapou de virar meme com looks exêntricos da empresa.

No Met Gala de 2021, a influenciadora foi vestida com uma roupa toda preta e justa que cobria todo o seu corpo, incluindo o rosto. O visual foi comparado com os dementadores, personagens da saga Harry Potter, e até com a formiguinha Smilinguido.

Em 2022, Kim apareceu para um desfile da Balenciaga em Paris completamente coberta por uma fita adesiva com o nome da grife.

Ela chegou a mostrar os bastidores da preparação do look, com diversas pessoas contornando seu corpo com o adesivo. Depois que o visual se popularizou, a Balenciaga até passou a comercializar a fita avulsa para que os clientes pudessem confecção da roupa.

Fitas adesivas foram coladas à um 'top' e 'legging' de academia na confecção do figurino de Kim Kardashian. Foto: Instagram / @demnagram

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais