10 dicas para não errar ao comprar roupas pela internet

Foto: Divulgação/Buzzfeed

Na semana passada, uma mulher chinesa causou polêmica na internet ao postar nas redes uma foto sua com um vestido adquirido online. A moça, que não quis se identificar, havia comprado pelo site Taobao um vestido longo, preto, com recortes e muita transparência. Como mostra a imagem acima, expectativa e realidade foram bem diferentes. A peça ficou pequena e não se mostrou adequado ao tipo de corpo da consumidora. É claro que se trata de um caso extremo, mas não é raro o produto comprado em e-commerce não corresponder ao esperado.

Além desse problema, atraso na entrega, peças com defeito, padrões de tamanhos diferentes, cancelamento da compra, devolução do produto ereembolso do dinheiro integram a lista de dificuldades encontradas pelos consumidores. Para evitar desconforto (ao bolso e ao vestir a roupa), Maurício Salvador, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), dá dez dicas que devem ser observadas antes de confirmar o pagamento. Confira: