A volta das festas caseiras

A psicóloga Ana Carolina Takenaka Medeiroscostuma organizar os aniversários das filhas de 8 e 6 anos Foto: Arquivo pessoal

Fazer a festa das crianças por conta própria, sem contratar um bufê, está em alta. Seja por motivos econômicos ou por vontade de deixar a comemoração mais única e personalizada, cada vez mais mães paulistanas optam por montar a festa dos filhos. "Nós percebemos que no último ano houve um aumento na busca por decoração e itens descartáveis", diz Elis Rinaldi, diretora de marketing da Rica Festa, uma loja de produtos para festas que existe há 25 anos na capital. A pedagoga Fernanda Miura, mãe de duas meninas, uma de 5 e outra de 1, é especialista em organizar a festa das filhas. O motivo principal é a personalização e para isso ela deixa a filha livre para imaginar o tema. O deste ano, por exemplo, foi "fadas sentadas na lua com flores". "Gosto de montar, porque assim a criança também participa. A festa acaba sendo a realização de tudo, da montagem ao dia em si", diz. É claro que, no fim, a festa também sai mais barata que em um bufê. E isso quem diz é o marido de Fernanda, o economista Carlos Eduardo Paiva Ferreira. "Em São Paulo, por ser uma grande capital, o valor dos serviços e principalmente do espaço é muito elevado", explica. Por isso um bufê, que oferece ambos (serviço de decoração, montagem e garçons, e espaço), vai sempre ser mais caro. "Temos hoje uma situação econômica ruim e que provavelmente vai piorar, então a tendência é cortar gastos. Quer dizer, as pessoas não deixam de fazer a festa, mas uma maneira de diminuir os custos é economizar naqueles dois itens e fazer a festa em casa", completa. Economia e personalização foram os motivos que levaram a executiva de vendas Rosângela Aparecida Povreslo Matsubara a organizar a festa de 10 anos da sobrinha no início deste ano. A comemoração foi na casa da avó da menina, para 50 convidados, com o tema princesas. Rosângela preparou tudo: da decoração à comida. Para a mesa, usou as bonecas da sobrinha. No cardápio, cachorro quente, carne louca, pipoca, salgadinhos, patês, bolos e doces. Ela estima que, no total, gastou R$2 mil. "Cheguei a orçar só a decoração da mesa e sairia mais ou menos R$ 400. Os bufês custam em média R$ 40 por pessoa. Em dia de semana, sairia acima de R$ 3 mil. No sábado, como foi o caso da nossa festa, sairia mais de R$ 4 mil", calcula. "E o melhor de tudo é que ela teve o espaço dela, com DJ e tudo (o marido de Rosângela ficou responsável pela música)".

Ana Paula de Oliveira fez um piquenique nos aniversários de três e quatro anos do filho no Parque Villa Lobos Foto: Arquivo pessoal

Locais alternativos. Além de casa, algumas mães apostam em locais alternativos para a festa, como parques ou praças públicas. A jornalista Ana Paula de Oliveira fez um piquenique nos aniversários de três e quatro anos do filho no Parque Villa Lobos. “A ideia veio naturalmente, moramos em frente ao parque e no ano passado ele disse que queria fazer a festa lá. Fizemos, foi um sucesso e repetimos a dose neste ano”, diz. Como não é possível reservar o espaço, a dica de Ana Paula é chegar cedo. A festa foi em um domingo, e ela chegou às 6h20 para conseguir uma mesa -- às 6h30 outra família chegou em busca do mesmo local. Outra preocupação é verificar se não haverá outros eventos grandes no parque, pois ele pode estar mais lotado que o normal. Na hora de montar a festa, bom senso é fundamental, segundo a jornalista. “A decoração é o próprio parque, montamos uma mesa bonita, mas não precisa de nada exagerado”, diz. No cardápio, comidas simples e não perecíveis, como sanduíches e cupcakes no lugar do bolo, para que não seja necessário cortar. Entre as vantagens de se fazer um piquenique no parque, na opinião dela, está o clima descontraído e a economia em relação à bufês. Na festa do filho, ela diz ter gasto cerca de R$ 2500 para uma média de 100 pessoas. Com o dinheiro que sobra, dá para contratar alguma atração, algo que ela recomenda -- no ano passado, contratou um mágico;neste, um palhaço. Mas tome cuidado para não se tornar algo espalhafotoso, o que pode levar as pessoas que frequentam o parque a pensarem que é parte de alguma programação e se aglomerarem na festa. “Não adianta querer trazer o circo todo e chamar muita atenção”, diz.

Rosângela demorou três horas só na montagem da mesa, mais quatro horas para preparar as comidas Foto: Arquivo pessoal

Planejamento. Por mais que possa parecer simples organizar a festa em casa ou em parques, a tarefa exige muito cuidado e planejamento. Fernanda, por exemplo, costumava organizar tudo com seis meses de antecedência -- só neste ano, com a prática, conseguiu ser mais rápida e levou dois meses no preparo. Rosângela demorou três horas só na montagem da mesa, mais quatro horas para preparar as comidas.

"Quando você monta a festa sozinha, não existem limites, dá para inventar tudo. E às vezes pode sair até mais caro que um bufê, com muito mais trabalho", diz a psicóloga Ana Carolina Takenaka Medeiros, que costuma organizar os aniversários das filhas de 8 e 6 anos. A administradora Juliana Freire da Costa Silveira, uma das autoras do blog ‘Just Real Moms’, entende bem o que Ana Carolina quer dizer. No primeiro ano de seu filho, organizou tudo sozinha, no salão de festas da sogra. E teve muito trabalho, como ela própria descreve. "Tive que alugar mesas, cadeiras. Participei de cada detalhe", diz. "E, no fim, uma festa caprichada feita em casa pode custar tanto quanto um bufê". Tanto que, no aniversário de três anos do filho, decidiu não se preocupar com nada e optou por um bufê. "Na época, há 2 anos, paguei cerca de R$ 8 mil para 70 convidados, mais ou menos o que gastei na festa do primeiro ano, com a vantagem de que só tive que marcar X em uma lista com opções de comida e fornecedores de decoração", conta. Hoje, ela estima que o mesmo bufê não sairia por menos de R$ 10 mil. Mesmo assim, ela explica que o mais importante é entender o que as crianças querem. "No fim das contas, elas podem se divertir no playground de um prédio, o mais importante é usar a criatividade. Acho que as mães hoje estão entendendo isso", diz.

