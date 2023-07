Cinco sintomas de que você está comprando roupas e produtos de beleza demais

Psicóloga aponta os principais indícios de que você está consumindo além do saudável Foto: Divulgação

Quem têm dificuldades para controlar seus impulsos por compras tende a sofrer mais nesta época do ano com tantas promoções e apelos emocionais para gastar mais com presentes, seja para os outros ou para si mesmo.

A psicóloga e doutora em psicanálise, Malvine Zalcberg, explica que o consumismo das mulheres está ligado a uma preocupação com a própria imagem. "Tudo que é excessivo indica um descompasso na vida psíquica. A mulher é, de forma geral, insegura sobre sua identidade que se constitui por meio de mecanismos emocionais importantes", afirma Zalcberg.

Nem sempre é fácil identificar quando o consumo deixou de ser saudável e se tornou um problema, pois os sintomas podem variar de acordo com cada pessoa, mas a doutora listou alguns indicativos comuns.