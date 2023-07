Coletor menstrual é opção para mulheres que querem abrir mão dos absorventes

O “copinho” pode ser usado por anos e custa, em média, R$80,00 Foto: Divulgação

O coletor menstrual tem caído no gosto das brasileiras cada vez mais e não é à toa. Quem o utiliza afirma que o produto ajuda a trazer conforto “naqueles dias” e, até quem teve dificuldade de adaptação, acredita que vale a pena insistir na nova tendência. É o caso de Fernanda Tiemy, que começou a utilizá-lo por questões ecológicas e, mesmo tendo um pequeno desconforto na primeira vez, insistiu no produto e não se arrependeu.

Fernanda acredita que esta é uma forma que agride menos ao meio ambiente, pelo fato do coletor não ser descartável, como os absorventes comuns. Sua primeira tentativa, no entanto, não ocorreu bem. “A primeira vez que eu coloquei foi bem tensa, apesar de eu ter lido as descrições”, conta. Ela o removeu sem retirar o vácuo, como é recomendado nas instruções e o resultado não foi bom: sua pressão caiu, ela sentiu cólica e muitas dores. O mal estar passou e, em consulta à ginecologista, Fernanda entendeu que sua reação foi devido à dor que ela sentiu no útero.

Ela não desistiu de tentar outras vezes e sua segunda experiência foi melhor que a primeira.“Depois que eu aprendi a usar, estou adorando. Meu problema foi a ansiedade, não o produto. A gente tem que saber manusear”, explicou.Fernanda ainda conta que agora tem usado o coletor durante o dia inteiro, inclusive na hora de dormir, e tem achado a experiência ótima. Os únicos pontos negativos são que, na hora que fica cheio, pode vazar um pouco, mas nada que manche a roupa. Ela também acha desconfortável quando precisa esvaziá-lo em algum banheiro coletivo, mas algumas usuárias dão a dica de ter uma garrafinha de água para fazer a higienização nesta situação.

Os fabricantes do produto afirmam que os coletores podem ser utilizados por até 12 horas e garantem que ele não deve atrapalhar na prática de nenhuma atividade. O “copinho” fica posicionado mais embaixo do que um absorvente interno comum, o que facilita sua remoção, sem sujar. A maioria dos coletores é feita de silicone, é hipoalergênica, sem uso de substâncias químicas. Algumas marcas oferecem tamanhos variados, sendo que um deles é recomendado para mulheres com mais de 30 anos que já têm filhos e o outro para as que estão abaixo desta faixa etária e ainda não vivenciaram o parto. Ele é reutilizável, custa R$80,00, em média, e dura muitos anos.

Gisela Galati também faz parte do grupo de curiosas que ficou sabendo do coletor por meio de amigas e das redes sociais. Ela resolveu experimentar, fez pesquisas na internet e logo encontrou o produto. No entanto, quando recebeu sua entrega, a decepção: Gisela teve dificuldades em inserir o coletor. Ela afirma ter sentido muita dor, devido às diversas tentativas, e também teve incômodos quando conseguiu coloca-lo. Para tirá-lo, foi ainda pior. “É doloroso, também machuca se você tiver unhas compridas”, afirma.Gisela acha que suas dificuldades aconteceram pela falta de conhecimento dela em saber se estava colocando corretamente.

Apesar de acreditar que o produto venha com bastante informações de utilização, ela pensa que deveriam ensinar mais formas de como dobrar o coletor. “Deveriam aconselhar a ter paciência, esclarecer que leva um tempo mesmo pra se adaptar. Nem todo mundo consegue logo de primeira”, conta. A maior parte das respostas que Gisela encontrou foi na internet, mas ainda assim, tem passado por dificuldades. No entanto, ela não descarta o uso e vai continuar tentando encontrar sua forma ideal.

Já Beatriz Santoro, também nova adepta dos coletores, conseguiu fazer o uso correto desde a primeira vez. Ela ficou sabendo do produto pela internet e conseguiu inseri-lo corretamente depois de ler as instruções. Beatriz acredita que sua facilidade aconteceu por estar muito tranquila na hora de colocar. Ela descobriu o jeito que achava mais confortável de dobrá-lo e agora não teve problema nenhum. Apesar de ter sentido um pouco de receio antes de removê-lo pela primeira vez, Beatriz leu que deveria tirar o vácuo do produto antes de retirar. Não ficar nervosa, segundo ela, é uma das indicações de uso.

O ginecologista e obstetra Domingos Mantelli confirma que os coletores podem ser substituídos pelos absorventes comuns e frisa que seu uso é uma questão de adaptação, assim como os internos. “Ele é bem flexível, então não deve causar incômodo. É uma questão de se acostumar”, diz Mantelli.Caso exista uma sensação desconfortável, vale a pena recolocar o produto, porque ele pode ter sido introduzido de maneira errada.

Em relação a higienização, o doutor orienta que eles sejam esvaziados de três em três horas, e lavados com sabonete de PH neutro para não irritar as partes íntimas. Não há contra indicação de dormir com o coletor, mas depois de um longo período com ele, pode ser que o copinho encha demais.

De acordo com Domingos, não há restrições em relações às mulheres que queiram usar o coletor. Eles só não são recomendados para garotas virgens, porque pode ser que rompa o hímen, por não conseguir passar pelo orifício.