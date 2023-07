Nervosismo antes do primeiro encontro? Saiba quais perguntas fazer

É importante lembrar que estamos num encontro, e não numa entrevista Foto: Carolina Ponce/ Creative Comoms

O primeiro encontro com uma pessoa nova nunca é fácil. Desde o surpreendente fluxo de suor que subitamente descobrimos ser capazes de produzir até os silêncios constrangedores enquanto pensamos em comentar como está mesmo frio lá fora, até a questão de quem paga a conta, os primeiros encontros costumam ser foco de muita ansiedade. Algo que torna a situação ainda pior é não saber quais perguntas fazer.

Ora, esperamos que o diálogo flua naturalmente num primeiro encontro, um pingue-pongue digno de Zhang Jike na Olimpíada (sim, sou uma grande fã de pingue-pongue!). Mas, inevitavelmente, para a maioria de nós, mesmo aqueles que consideram o próprio papo capaz de seduzir até um pedaço de brócolis, sempre chega aquele temido momento de embaraço mútuo. Em vez de correr para o banheiro para planejar o próximo tópico da conversa, é bom ter algumas perguntas na manga para o caso de o barulho dos goles no drinque não serem altos o bastante para disfarçar o silêncio.

É claro que não há perguntas certas e erradas para se fazer num encontro, mas aquelas com mais chance de dar certo costumam exigir mais do que uma resposta monossilábica. A ideia é fazer o outro pensar, e demonstrar interesse. Por exemplo, em vez de perguntar "O que você faz?" (possivelmente a pergunta mais monótona da face da Terra), podemos tentar algo como, "O que atraiu seu interesse pela medicina?", ou "Gosta de trabalhar como pediatra? Imagino que seja um trabalho recompensador". A primeira pergunta permite que o par responda simplesmente, "Sou médico/a", mas as outras duas exigem um pouco mais de reflexão e introspecção, levando a um diálogo mais rico. E, quem sabe, a um segundo encontro.

Outras perguntas que podem ser úteis:

É importante lembrar que estamos num encontro, e não numa entrevista: não aja como se estivesse julgando a outra pessoa com base nas respostas dadas (talvez você a esteja avaliando, mas mantenha a discrição!). É melhor ficar longe das estereotípicas perguntas de entrevista, como "Qual foi o seu feito mais difícil?" ou "Conte-me a respeito de uma ocasião em que tenha sido/a desafiado/a a fazer algo que considerasse errado?". São perguntas assustadoras, seja numa entrevista de emprego ou num encontro. Não aponte todos os holofotes para o/a outro/a. Em vez disso, pense numa pergunta de resposta fácil ou cuja resposta possa ser divertida.

O encontro é a arte de falar e ouvir. A ideia é criar um toma-lá-dá-cá, com ambos os lados se alternando nas perguntas e respostas. Aquilo que dizemos é tão importante quanto nossa capacidade de ouvir. E o que vamos ouvir? As respostas para as fabulosas perguntas que você fará!

Continua após a publicidade

Tradução de Augusto Calil