Prevenção: por que usar cinto de segurança no banco de trás?

Foto: Tim Samoff/ Creative Commons

O final do ano chegou e, com ele, o aumento no movimento nas estradas. Cautela e bons hábitos podem lhe ajudar a não aumentar a estatística de acidentes de trânsito, a principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Medidas simples como o uso de cinto de segurança por passageiros no banco traseiro podem fazer uma grande diferença em caso de colisões, diz Renato Poggetti, cirurgião e coordenador do Centro de Trauma do Hospital 9 de Julho.

Por causa da multa que lhe é imposta, R$ 127 e mais cinco pontos na carteira, é mais comum vermos motoristas utilizando o cinto, mas, culturalmente, isso não é tão frequente para quem vai no banco de trás. “Em uma colisão, se o motorista estiver protegido, mas a pessoa atrás dele não, o impacto do passageiro pode causar lesões graves e até a morte em ambos”, alerta o médico. Vale lembrar: ainda que o automóvel consiga frear em uma situação extrema, nossos corpos são projetados para frente na mesma velocidade que estava sendo empregada no deslocamento, ou seja, com esta “continuidade” da aceleração, o peso de quem está no banco de trás fica maior, tornando os acidentes potencialmente mais graves. Nestes casos, quando há sobreviventes, as sequelas podem ser severas, como danos na medula óssea, com eventual perda de movimentos, e os politraumatismos. Consultoria: Hospital 9 de Julho