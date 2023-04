“Não caiam nessa”, alerta Camilla de Lucas sobre consumo de jogos de sorte nas redes sociais

A influenciadora digital Camilla de Lucas publicou no domingo, 9, uma série de vídeos alertando seguidores sobre o consumo de jogos de sorte nas redes sociais. A ex-bbb destacou ser “inadmissível” que influencers indiquem jogos do tipo com a justificativa de que o público vai ganhar dinheiro.

“Esses influenciadores estão ganhando um dinheirão para ficar postando esses jogos”, diz. Nos últimos anos, uma grande fatia de influencers digitais tem feito publicidade de jogos de sorte nas redes sociais.

A influenciadora Camilla de Lucas ficou em segundo lugar na final do 'BBB 21' Foto: Globo/João Cotta

Em geral, esses aplicativos costumam pedir que o usuário deposite algum valor para iniciar as apostas. Com inúmeros formatos e estilos, as pessoas costumam ganhar nas primeiras rodadas, mas depois fica cada vez mais difícil.

Conforme Camilla, os próprios influencers não costumam jogar o que divulgam, apenas gravar a publicidade e estimular os seguidores a baixarem o aplicativo. “A falta de respeito com os seguidores ficar indicando uma palhaçada dessas.”, lamenta.

Ainda na publicação, ela conta que já recebeu proposta de uma empresa para fazer a divulgação de um método contraceptivo, mas que não aceitou, pois não faria publicidade de algo que poderia afetar a saúde das pessoas.

“Um dinheirão. Eu não aceitei porque eu fico preocupada. Eu não quero vir aqui indicar para vocês, um negócio que vai dar problema para os meus seguidores. E o povo indicando joguinho falso, gente? Não caiam nessa!”, diz.

No Twitter, diversos usuários concordaram com o alerta da influenciadora que soma mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, plataforma mais comum na divulgação desses jogos. “Finalmente uma influencer falando disso”, diz um deles.

Finalmente uma influencer falando disso. O q a turma está fazendo para enganar os seguidores e ganhar dinheiro fácil tá foda, viu?

É absurdo — Guga Pessoas (@gugapessoas) April 10, 2023