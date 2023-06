Preta Gil participa de show da Ivete Sangalo em SP após fim da radioterapia: ‘Ainda sei cantar’

A cantora Preta Gil subiu no trio da Ivete Sangalo e cantou com a artista durante show no Micareta São Paulo 2023, evento que aconteceu no Sambódromo do Anhembi na noite desta quinta-feira, 8. Apresentação foi a primeira de Preta após anunciar fim da radioterapia contra câncer no intestino na quarta-feira, 7.

Ao som de sua música ‘Sinais de Fogo’, a carioca animou o público, se emocionou ao lado da amiga. “Eu ainda sei cantar”, brincou em cima do trio enquanto o público embalava o cântico em conjunto. Nas redes sociais, Preta publicou o vídeo e agradeceu Ivete por “mostrar que ainda sei fazer o que mais amo”, disse.

Ivete também publicou um vídeo da participação no Twitter e no Instagram onde escreveu: “Ela é o nosso amor”.

Além de poder cantar, a filha de Gilberto Gil também foi homenageada pela cantora Priscilla Alcântara que subiu no trio e dedicou uma música para a artista. Ao fim, Preta se emocionou e chorou sendo abraçado por Priscilla, ampara por Ivete e encantada com os gritos da plateia que dizia: “Preta eu te amo”.

Na noite anterior Ivete já havia homenageado Preta Gil durante o São João da Thay, festa junina da influencer Thaynara OG no Maranhão. Na ocasião, Ivete também cantou Sinais de Fogo, no entanto, Preta não estava presente, mas agradeceu nas redes sociais a lembrança.

O Micareta São Paulo começou nesta quinta-feira em meio às comemorações no Mês do Orgulho LGBTQIA+ e termina no sábado, 10. Evento conta com apresentações de outros artistas como Claudia Leitte, Lexa, Timbalada e Pabllo Vittar.