Preta Gil retorna aos palcos após retirada do tumor: ‘Todo esse amor me curou’

Após uma internação de 28 dias para retirada de um tumor no intestino e a alta hospitalar recebida no último domingo, 10, a cantora Preta Gil retornou aos palcos nesta quinta-feira, 15, no show de Gilberto Gil e família. “Com certeza esse amor que eu tenho de vocês, dessa família linda me curou”, disse em agradecimento ao apoio que recebeu da família durante o tratamento.

A apresentação ocorreu no palco da casa Espaço Unimed, na Barra Funda, em São Paulo, e contou com a participação dos 12 integrantes da família Gil.

Preta Gil retorna aos palcos em apresentação com a família na Barra Funda em São Paulo nesta quinta-feira, 14. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@pretagil

“Eu sou uma mulher negra, bissexual, acabei de me curar de um câncer, estou solteira, sou filha do imortal Gilberto Gil”, disse Preta durante a música Vá se Benzer.

A apresentação segue como uma extensão da turnê Nós A Gente, que reuniu toda a família Gil pela Europa entre junho e agosto de 2022, rendeu uma série de TV da Conspiração Filmes e realizou um sonho do compositor: estar com 12 pessoas de sua família dia a dia, de hotel em hotel.

Os shows do grupo em São Paulo continuam nesta sexta, 15, e no sábado, 16, porém com os ingressos já esgotados.

Gilberto Gil reúne a família em show na Barra Funda nesta quinta-feira, 15. Show ocorre após turnê Nós a Gente que viajou pela Europa entre junho e agosto de 2022 e realizou seu sonho de estar com toda a família no dia a dia. Foto: Reprodução de Vídeo/Instagram/@pretagil

O diagnóstico de câncer foi confirmado pela artista em janeiro deste ano. Por meio das suas redes sociais, ela contou que estava com adenocarcinoma, um tipo de câncer que afeta o intestino.

Preta ficou internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Em agosto, ela veio para São Paulo para realizar a cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. Além de retirar o tumor, a cantora passou por um procedimento extenso e complexo de 14 horas, que exigiu uma histerectomia total abdominal.

A histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero. O Estadão conversou com especialistas na época para entender o motivo da intervenção. A cirurgia foi um sucesso e Preta anunciou, no dia 22 de agosto, que estava “livre de células cancerígenas”.