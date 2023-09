Primeira influencer pet do Brasil, Estopinha está doente; ‘Não perdi as esperanças’, diz tutor

Estopinha, cadelinha que foi a primeira pet influencer do Brasil, está doente. A cachorrinha, que já é considerada idosa, teve uma infecção na unha que foi se complicando e foi internada, mas foi para casa na última quarta-feira, 13.

Alexandre Rossi, tutor de Estopinha, é veterinário, zootecnista e especialista em comportamento animal, além de ter seu próprio quadro sobre pets no Encontro com Patrícia Poeta. Ele conta que, por ter conhecimento na área, pode cuidar da cadelinha em casa, mas se houver piora, terá de internar novamente.

Alexandre adotou Estopinha em 2009, depois que duas famílias devolveram a cadelinha por ser muito agitada. Por isso, ele ficou com a cachorra para mostrar que era possível cuidar de bichinhos mais “arteiros”.

Com a idade de Estopinha, ele diz que já “começou o luto”, mas não perdeu as esperanças de melhora. “Ela já me deu vários sustos”, contou.

“Eu não perdi as esperanças de ela melhorar e ainda curtir a vida. Ela tem 14 anos, é uma idosa, a saúde dela não é perfeita, mas ela também tinha uma qualidade de vida muito boa e, se eu recuperá-la, com a ajuda de toda a equipe veterinária e todo o carinho que vocês estão mandando, e conseguir mais um ou dois anos de vida sem sofrimento ou com sofrimento controlado, que valha a pena, eu vou tratar com os analgésicos, com o que precisar”, disse Alexandre em suas redes sociais.

Para ele, a qualidade de vida de Estopinha está em primeiro lugar. Por isso, ele conta que, se for necessário, pode “deixá-la ir”.

Continua após a publicidade

“Se eu sentir que ela não vai ter uma qualidade de vida ou que a saúde dela está muito deteriorada, e o sofrimento vai ser muito grande e prolongado, eu vou deixar ela ir, não importa o que que outras pessoas vão sentir”, contou.

Alexandre tem 1,3 milhão de seguidores e mostra sua rotina com seus bichinhos, Estopinha, Barthô e Miah. Estopinha também tem seu perfil próprio, com 752 mil seguidores.