O artista fez parte do elenco de Gênesis, novela da Record, em 2021. Em seu perfil no Instagram, Edson publicou diversos registros dos bastidores da produção ao lado de outros atores.

Ele também atuou no filme luso-brasileiro O Último Animal, de 2023, do diretor Leonel Vieira. Em 2020, o ator compartilhou uma foto das gravações do longa ao lado da também atriz Gabriela Loran.