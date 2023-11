‘Quem Quer Ser Um Milionário’: cientista mineiro erra pergunta de R$ 1 milhão; veja a resposta certa

O mineiro Arthur Abrantes conseguiu chegar neste domingo, 5, à pergunta de R$ 1 milhão, valor máximo do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, da TV Globo. Apesar de ter errado a resposta, ele saiu do programa aplaudido pelo público e com o prêmio de R$ 300 mil.

A questão final perguntava quais cidades entre as opções oferecidas foram fundadas em 21 de abril. Enquanto a plateia apostou que a resposta correta era Brasília e Roma, Arthur acreditou que fosse Brasília e Barcelona. No fim das contas, o público tinha razão.

“O cara mais corajoso, louco e genial que eu já conheci”, disse o apresentador Luciano Huck, após a eliminação de Abrantes, que nasceu em Paracatu, no interior de Minas Gerais, e é formado em Ciências da Computação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. “Você é o Brasil que me dá orgulho.”

O mineiro Arthur Abrantes foi o segundo participante a chegar à pergunta de R$ 1 milhão do quadro 'Quem Quer Ser Um Milionário', do Domingão com Huck Foto: Reprodução/TV Globo

Esta foi a segunda vez que um participante avançou até a etapa final da atração. A primeira vez foi em dezembro de 2021.

À época, o professor Rafael Cunha, de 41 anos, desistiu do jogo após afirmar que não sabia a resposta sobre a origem do nome “bluetooth”, que veio do Rei Dinamarquês Harald Blatand. Ele saiu como recordista do programa e ganhou R$ 500 mil, o segundo maior prêmio da atração.

A nova temporada do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” foi lançada no último dia 22. “Eu prometi que, enquanto eu não pagasse R$ 1 milhão na resposta correta da pergunta do milhão, eu não iria desistir”, disse na ocasião o apresentador Luciano Huck, ao anunciar a nova leva de episódios.