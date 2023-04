Recast no ‘live-action’ de ‘Lilo e Stitch’ é apontado por site

Segundo o THR, Disney fará um recast, ou seja, uma mudança de atores na live-action de Lilo e Stitch. A franquia trocará o ator escalado, Kahiau Machado, que viveria David Kawena. O motivo da mudança foi falas racistas nas redes sociais de Machado. Quem assume o personagem agora é o também ator Kaipot Dudoit, que viverá o par romântico de Nani, irmã mais velha de Lilo.

Maia Kealoha será intérprete da protagonista Lilo, ao lado de Zach Galifianakis e Billy Magnussen, que ainda não foram divulgados os papéis. O ET mais amado do mundo, Stitch será criado por computação gráfica.

O longa lançado originalmente em 2022, conta a história da havaiana Lilo e Stitch, um aliegígena que foi criado para ser uma força de destruição, mas acaba se transformando no melhor amigo de Lilo. Com direção de Dean Fleischer Camp, de Marcel the Shell with Shoes On, e os produtores Dan Lin e Jonathan Eirich.