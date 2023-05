Relembre a trama da novela ‘Rebelde’, que será reprisada pelo SBT

Nesta segunda-feira, 8, vai ao ar o primeiro teaser da chamada da novela Rebelde, que será reexibida pelo SBT. A trama foi produzida pela Televisa, e originalmente exibida pelo Las Estrellas entre outubro de 2004 e junho de 2006, no Brasil, nos mesmos anos.

A produção foi escrita por Pedro Damián, com a colaboração de Iván Cuevas, Pedro Armando Rodríguez e María Balmorí. Com a direção de Juan Carlos Muñoz, Luis Pardo e Felipe Nájera.

Protagonizada por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann, Maite Perrori e Christian Chávez, a trama se passa no colégio Elite Way School, que é semi-interno. Os alunos estão no ensino médio e vieram de realidades e vivências muito diferentes uns dos outros. Além disso, o colégio possui um programa de bolsas para jovens de baixa renda, mas que se destacam intelectualmente. Os bolsistas, como são chamados por todos, são perseguidos e atacados pela Seita, um grupo formado dentro do colégio para conservar a pureza e poder dos ricos.

A patricinha, rica e mimada Mia Colucci (Anahí), é a garota mais popular do colégio e desejada por todos os meninos. Ela vive no grupinho de três amigas com Celina (Estefanía Villarreal) e Vick (Angelique Boyer), sendo a líder delas. Em todas as apresentações do colégio, Mia deseja ser o centro de atenções e estar na primeira fileira.

Roberta Pardo (Dulce Maria), é filha da cantora Alma Rey (Ninel Conde) e detesta o mundo dos famosos e holofotes. Filha única, de uma mãe solo, Roberta cresceu sem a presença do pai, que mais tarde, acaba retornando à sua vida. Ela também tem seu grupinho de amigas, sendo Lupita e Josy Lújan suas preferidas e protegidas.

Lupita Fernandéz (Maite Perroni), vinda de uma família muito humilde, ela conseguiu uma bolsa de estudos no Elite Way. Sua tia Maíra é a responsável pela cantina do colégio. Meiga, sensível e vista por muitos como “sem sal”. Desenvolve um romance com Nico (Rodrigo Nehme), que é judeu, e Lupita, católica, sendo assim, a família de ambos não aprova o relacionamento.

Diego Bustamante (Christopher von Uckermann) é filho de um político corrupto da cidade. Nascido em berço de ouro, o playboy nunca soube o que é passar apertado na vida. Muito popular entre os meninos, destrói corações por onde passa, inclusive do amor mais improvável de todos, Roberta. Os dois brigam feito cão e gato, e o que começou por uma aposta, acaba se tornando uma história de amor.

Miguel Arango (Alfonso Herrera) também é bolsista do colégio. Ele se muda para Monte Rey em busca de vingança, pois acredita que Franco Colucci é o responsável pela morte de seu pai. Sabendo que a princesinha e herdeira de Franco estuda no Elite Way, ele fará de tudo para se aproximar dela e tentar vingar o pai, mas o que ele não esperava era que além de conhecer Mia Colucci, ele também se apaixonaria por ela.

Giovanni Mendéz López (Christian Chávez) é filho de uma família rica, mas que acaba perdendo tudo durante a trama. Orgulhoso e excêntrico, ele não aceita a nova realidade dos pais e tem vergonha deles, brigando e insultando-os em muitas ocasiões. Mulherengo, ele vive um trio de amizades com Diego Bustamante e Tomás Goycoléa (Jack Duarte).

Nas redes sociais, internautas estão reprisando e comentando sobre os momentos favoritos da novela e compartilhando memes sobre a trama.

O que não pode faltar na chamada de Rebelde é a Mia falando "Vamos, galera kkkk pic.twitter.com/OhVkn799Uo — Joe (@joe_camargos) May 8, 2023

Rebelde nos trends e passando pra lembrar como a Mia colucci (Anahi) revolucionou> a moda nos anos 2000 pic.twitter.com/EoiwGGqWr6 — fenty  (@DelirioFenty) May 8, 2023

Chega dezembro e não chega a noite pra eu ver o teaser de Rebeldepic.twitter.com/jgMndVFYxw — junior (@juniorbl05) May 8, 2023