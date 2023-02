Foto: Estadão

»A fome, o horror, o horror.

As cenas são indescritíveis. Seres humanos, pessoas como nós, brasileiros como nós, nossos avós, nossos pais e irmãos, com apenas pele a recobrir ossos quebradiços, em estado de desnutrição crônica. Passam fome em meio à abundância daquele que se orgulha de ser o maior exportador de carne do mundo. Enfrentam doenças evitáveis. São vítimas do horror.

A fome, o horror, o horror.

Poucas cenas são tão emblemáticas destes anos de destruição e fascismo, francamente fascismo, que nos assombram - e que, para milhares de lunáticos, parecem ter deixado saudade. Saudade de que? Até onde iriam, onde queriam chegar e em nome de quê?

Tudo isso assusta. Tudo isso revolta.

A fome, o horror, o horror.

O povo indígena Yanomami, cravado no seio da floresta, cercado por garimpeiros ilegais, por um tipo de gente repulsiva que representa perfeitamente bem a cara do governo Bolsonaro, definha. O povo originário do Brasil definha, enquanto o Brasil apodrece por dentro.

Não é uma metáfora, não é um jogo de palavras. É o horror.

Aos que ainda negligenciavam qualquer associação entre o governo Bolsonaro e a doença nazifascista, aos que ignoravam as manifestações de supremacia branca na sede de nossos Poderes, aos que fechavam os olhos aos pronunciamentos goebbelianos de ministros, um basta. É passado o tempo das desculpas. É preciso pôr fim aos enigmas mentais, os memes e jogos de realidade alternativa. A realidade da fome é uma só. O horror é brutalmente material, palpável como ossos quebradiços sob pele frouxa.

A fome, o horror, o horror.

Não admito mais que se fale em erro, omissão, descaso, desinteresse ou "malfeito". Tudo isso são eufemismos intoleráveis. Os brutos e os covardes cercaram os povos indígenas, ignoraram seus apelos, deixaram que morressem lentamente, no anonimato da floresta.

É genocídio, é fascismo, é a fome, o horror, o horror.

Os brutos e os covardes cercaram o Brasil. Querem nos eliminar e eliminar qualquer vestígio nosso, qualquer vestígio de país multicultural, multirracial, mestiço, indígena, negro. Um holocausto tropical.

Enquanto isso, quantos outros genocídios estarão acontecendo, neste momento, nas primeiras do Brasil? Quanto morticínio estará sendo acobertado pela sombra complacente de quepes, fardas, pistolas, piadas, memes e zaps? É preciso dar um basta, é preciso aplicar a lei.

Não esqueçamos, não anistiemos: a fome, o horror, o horror.«

