A indispensável leveza do ser

»Talvez estejamos levando as coisas a sério demais. Será, você? Eu, sim. Definitivamente.

De uns anos para cá, para ser honesto, um tanto menos. Não tem a ver propriamente com a pandemia, que muita gente achava que mudaria nossas vidas para sempre - e, em algum sentido metafísico, para melhor (não). No meu caso, teve mais a ver com o amadurecimento e provavelmente com a emigração para outro país, que não é além de uma forma masoquista de acelerar o envelhecimento, viver cinco anos em um, tirar os olhos do próprio umbigo e aceitar que a vida segue, com ou sem a gente, inexoravelmente, aqui e aí, entre os que amamos e os que desprezamos.

Em todos os lugares, todas as pessoas seguem as suas vidas, escrevem as suas histórias. É difícil de engolir, mas: que bom (ser página virada, mas capítulo bonito). Imagine o peso de ser responsável por tudo e por todos os que tocamos, como um pequeno príncipe empolado e pensativo...

Por que tão sério? Por que tão sóbrio?

Sem dúvidas fui um jovem mui sério, e hoje, cercado por jovens ainda mais sérios, angustiados, ansiosos e alienados, penso: coitados.

No início, isso me parecia um paradoxo. Como pode uma geração tão absolutamente viciada no entretenimento express, ligeiro e faceiro das redes sociais, ser, também e ao mesmo tempo, uma geração tão cheia de drama?

Mas são, ou parecem ser: soterrados sob o peso de padrões impossíveis, envenenados por uma estranha alteridade digital.

Estamos mais e mais cercados de números, métricas para tudo: feedbacks em tempo real que avaliam desde o ponto do ovo frito até a sinceridade de uma lágrima. Um escrutínio que vem de toda parte e de nenhuma. Levamos a sério. Por quê?

Chamem o louco, amigos, amiguem os malucos. Libertem-se disso.

Às vezes só ele pode salvar o rei. Não o louco incendiário, muito menos a loucura dos homens cruéis - desses estamos fartos. O louco bobo, palhaço tolo, o amigo que aponta e ri.

Se encontrarem um desses, sugiro um abraço.

Então você achava que seria o fim do mundo, o fim da picada, aquele tropeço na frente da mulher amada? Pois ria, meu querido, ria, meu amigo, e rindo isso não há de ser nada.

Abrace o ridículo antes que nos prendam na cela dos sensatos.«

