Bolsonaristas odeiam tudo o que é belo

arte:renato essenfelder/sd

»Eles odeiam a beleza, odeiam tudo o que é belo.

Há algum tempo, escrevi que não existe artista bolsonarista. A conclusão radical derivava de uma reflexão sobre o papel do artista no mundo, que, entre muitas possibilidades, inclui a de "mostrar que a vida é mais do que a vida e que a morte é menos do que a morte".

Como fetichizam a morte e apequenam a vida, os bolsonaristas não podem, portanto, consagrarem-se artistas. Existe algo de muito pequeno, neles, que impede o alargamento de horizontes típico da arte - ao menos da arte que me interessa.

São, em vez disso, mestres do marketing e dos memes, mestres dos quadros cafonas, da estética patriotária, das balas de fuzil que, juntas, formam bizarras figuras de brochidão, constantemente preocupadas em demonstrar a virilidade perdida.

Mas hoje está claro que não só não podem ser artistas como odeiam artistas, odeiam a arte e odeiam o belo. Não é por acaso que sentem tanta raiva. Não é da esquerda a sua raiva, não é do "comunismo", essa quimera que no Brasil nunca se materializou.

Sua raiva é da beleza que não podem criar - mas podem destruir.

No Palácio, vandalizam tela de Di Cavalcanti, destroem vitral de Marianne Peretti, sujam escultura de Alfredo Ceschiatti. Violentam, depredam, perfuram tapeçaria, mobiliário, obras de valor cultural, histórico e, por que não, estético, essa palavra desconhecida no coração sujo do bolsonarismo. Conspurcam tudo, como porcos selvagens, sem deixar nada no lugar. Sem deixar uma só imagem de beleza, de esperança de tempos melhores (como a memorável subida da rampa do Planalto, durante a posse, pelo povo brasileiro).

No passado, criticavam ferozmente a destruição de vidraças de agências bancárias durante manifestações e gostavam de reafirmar seu caráter pacífico em contraposição à esquerda "baderneira" e aos "black blocs".

Vitrines, vidraças.

Hoje, esses mesmos cidadãos de bem babam e repetem teorias alucinadas enquanto depredam o patrimônio cultural brasileiro, o nosso próprio espírito. Telas, esculturas, mobília, cartas, livros, tapetes. E até vidraças.

São mesmo patriotas, mas a sua pátria reduziu-se aos párias tão sonhados: um acampamento de brutos e ignorantes.«

Continua após a publicidade

______________________________________________________________________