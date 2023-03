Devaneios no café

arte: renato essenfelder/sd

»Olho o café. A xícara.

Flutuo no oceano de dois mundos - à deriva.

Levo comigo o caderninho surrado de poemas e começo a registrar ideias a esmo. Primeiro, a materialidade: mesa de madeira, xícara de porcelana, colher de aço. Aos pouquinhos, chego a territórios menos tangíveis: sorriso amargo, mão cansada, vento de tempestade.

Aterro, enfim, no devaneio: o que estarão pensando, as pessoas ao redor? Qual a história daquela moça solitária? De onde vêm aqueles turistas? Para onde vão?

Teço na minha cabeça uma rede que conecta todos os pontos do café. Por alguns instantes, tudo está em relação. Uma luz invade o lugar, banhando-nos a todos.

No fundo do salão, o espelho mostra vultos que vêm e vão, ao meu redor.

As pessoas parecem formar um buquê de flores.

*

A garçonete traz o café com um sorriso. "O que tanto escreve? É poeta? Fala um verso." O poeta não tem nada na ponta da língua, nem mesmo no caderno. São rabiscos. Balbucio qualquer coisa. Poderia mesmo ser contabilista, mostrar uma planilha de despesas com parafusos. Ela faz uma careta. "Que pena, você parecia tão inspirado!". Enrubesço.

Deixa-me com a xícara fumegante e a vergonha.

*

O intervalo já vai acabar. Bebo de um gole o animal morno. Um grão repousa no fundo da xícara, solitário.

Vivo com os pés divididos entre dois mundos: o universo selvagem dos grãos sem poesia e o mundo das ruas e bares, estações de trem e oficinas. Relações complexas, borboletas na China. O mundo das ondas. Mundo de multidões, não de partículas.

*

Sete octilhões de átomos reunem-se de forma singular para constituir um único corpo humano. Um octilhão é um número com 27 zeros à direita.

Eu devia ter dito isso à garçonete.

Vivemos como um entre sete octilhões ou somos, enfim, humanos?

Vou e volto do material ao devaneio em trinta minutos de café. A conta chega. Não sei mais o que é madeira e o que é vento.

O mundo dos átomos deve ser solitário e ansioso, penso. Corro de volta à mesa para colher com carinho o grão no fundo da xícara. Guardo-o. Tenho vontade de falar à garçonete. Tenho vontade de perguntar qualquer coisa aos turistas. De pedir outro café e no oceano negro mergulhar o grão que restou.

Ao pé do caixa, sorrio. Um espelho é mesmo a coisa mais besta. Queria pagar em filosofia, em frações de octilhões de átomos dançarinos.

O caixa me olha desconfiado, como se eu lhe fosse dar um calote - ou um verso.

Só aceita dinheiro em espécie.«

