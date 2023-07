O julgamento do homem minúsculo

arte: renato essenfelder/sd

»As luzes do palco apagam lentamente, enquanto o homem minúsculo encolhe ao fundo, desaparecendo. Fim? A platéia suspende a respiração por uns instantes. Fim! Não sabemos se choramos, aplaudimos, protestamos. Nem sabemos se estamos felizes ou tristes, aliviados ou sedentos.

Em silêncio, remoemos: quatro anos passam por nós como poeira e tempestade.

Vai com deus, desgraçado. Ou com o diabo.

Desculpem a catarse. Se não sabemos o que sentir, como sentir, sentimos tudo ao mesmo tempo. Choramos, mais leves, mas também estamos bravos, queremos justiça - e a justiça parece ter apenas começado. Que siga em frente o seu trabalho, a sua faxina civilizatória.

Foi lindo, mas ficou barato.

Está quase de graça. São anos suportando o homem minúsculo apequenar instituições, protocolos, liturgias. Mas não só. Apequenar, também, corações, sensibilidades e famílias. Anos de um culto obscuro à morte e à ignorância. Anos sendo obrigados a engolir a presença do decrépito, do profano, da besta que no escuro do palácio - e no claro das redes - fez virtude do vício e deboche do sagrado.

Viva a mentira, dane-se a vida.

Anjo caído, messias da queda, ele veio. Aprisionou milhões de almas em um delírio coletivo, violento e odioso. Emergiu das trevas como o lixo que sobe à superfície e flutua sem direção até encontrar uma correnteza que o trouxesse para perto de nós. Nós fomos essa correnteza, também nós. Como, por quê? Nos programas de entretenimento da TV, nas contas mal acertadas com o passado, na escravidão que persiste, na discriminação, no trabalho precário que humilha, nós fomos - nós somos.

Será que há tempo de mudar essa correnteza antes que um outro, ou um mesmo, volte a nos assombrar?

Tempo haverá, tempo haverá, o julgamento apenas começou. Os ventos começam a mudar de direção. De todos os cantos as pessoas dizem que o ar está mais leve, embora haja muito trabalho a fazer.

O homem minúsculo, o homúnculo, saiu de cena. Sua sombra imensa, contudo, ainda nos alcança. Ficou barato para ele, este início de justiça, mas um início é um início. A correnteza é forte, mas faremos a travessia.

Hoje vamos celebrar.«

______________________________________________________________________