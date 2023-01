Precisamos ouvir mais obviedades

arte:renato essenfelder/sd

»Precisamos falar obviedades.

Precisamos escutar obviedades. Sempre, todos os dias, de sol a sol, a obviedade muitas vezes ilumina a falsa dúvida que nos acomete sem aviso, de repente.

Depois de 15 anos dando aulas a milhares de alunos, cheguei a umas conclusões bem óbvias, por exemplo.

Uma delas: as coisas óbvias precisam ser ditas. Precisam ser lembradas insistentemente - e repetidas. A coisa mais fácil do mundo é esquecer uma obviedade.

Quantas verdades óbvias escapam-nos, diariamente? Eu repito para a minha filha: primeiro a saúde - alimentação, sono e exercícios. Socialização e família. Formar redes, participar de comunidades, tudo o que ajuda também a saúde mental. Depois, estudos, trabalho. Claro, óbvio.

Tudo é importante, no seu devido lugar. O excesso de virtude é um vício - ou, simplificando, a diferença do remédio e do veneno é a dose.

Perdão pelos chavões, perdão. Hoje serei, também eu, óbvio.

Repito obviedades aos alunos: vocês precisam ir ao mundo, construir um repertório. Criatividade é copiar, transformar e combinar. Eu posso fazer uma crônica no estilo de Rubem Braga ou um poema à moda de João Cabral de Melo Neto. No cruzamento dessas coisas, e mais mil outras, com sorte, encontro-me. A gente é constituído por tudo o que a gente consome: comida, cultura, conteúdo.

Com sorte, misturo-me ao cimento dos mestres para erguer as minhas fundações. Ninguém, afinal, vem do éter, nasce do nada e no nada permanece, em estado de suspensão.

Um escritor, um artista, não é nada se antes de expressar ele não é preenchido pela vida - e por referências. Quer aprender a escrever? Aprenda a ler, antes. Óbvio.

Relembremos o óbvio, caro amigo, cara amiga. As pessoas existem. Todas as pessoas vivas existem (e as mortas também, à sua maneira, nos corações e mentes dos que ficaram, enquanto lembrarem-se delas).

Mesmo aqueles que fingimos não existir, existem, e sua existência, embora não dependa do nosso reconhecimento, é necessariamente dignificada por isso.

Os trabalhadores, as mulheres, os pretos e pretas do Brasil, os povos indígenas, as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis, intersexo e não binárias, as pessoas em situação de rua, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas e todas as outras, vítimas de violência física ou psicológica, simbólica ou material, existem e deveriam ser valiosas para nós, para todos nós.

Obrigado, senhor ministro. Como é importante ouvir obviedades. «

